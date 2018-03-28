Эмоции и эксперименты: методы работы Ларса фон Триера

Зачем режиссёр доводит людей до слёз.

Персона нон грата Каннского кинофестиваля, автор манифеста «Догма 95», человек, заставляющий актёров плакать и раздеваться — всё это Ларс фон Триер , один из самых скандальных режиссёров современности.

Фон Триер — загадочный человек, в котором сочетаются казалось бы не сочетаемые вещи: он любит упорядоченность и смелые эксперименты, все возможные ограничения и, наоборот, бескрайнюю свободу. Причём как в жизни (режиссёр живёт в скромном домишке, но во время поездок на конкурсы и фестивали заселяется в самые дорогие отели), так и в творчестве (он создаёт протестный манифест «Догма 95», а потом берёт и снимает пафосную трилогию о депрессии). Именно такой оригинальный набор качеств и привёл его к мировой известности.

Своеобразное художественное видение и стремление к экспериментам связывают с детством фон Триера. Его родители выбрали тактику свободного воспитания, поэтому с ранних лет он был предоставлен самому себе. Интересно, что при этом Триер был не хулиганистым лентяем, а вполне ответственным ребенком: быстрее остальных учил уроки, сам инициировал походы к доктору и прочее. Правда, из-за этих же собственных приоритетов он не смог закончить школу — не выдержал постоянных указаний педагогов.

Биография фон Триера наполнена многими странными и необычными событиями. Например, его биологическим отцом был не записанный в свидетельстве о рождении Ульф Триер, а некто Фриц Михаель Хартман. По крайней мере, так перед смертью сказала мать фон Триера — Ингер. Другого отца для своего ребенка она выбрала для того, чтобы родить человека с «художественными генами», а в роду Хартмана как раз было несколько музыкантов.

Когда моя мать сказала мне, что тот, кто воспитал меня и кого я долгое время считал своим отцом, на самом деле не мой отец, я подумал: ну вот, хоть что-то для биографии.

режиссёр

«Официальный» отец режиссёра — Ульф Триер — был человеком специфическим. По рассказам Ларса, он любил делать провокационные вещи: однажды он, например, залез в витрину магазина и принялся изображать манекен.

Как можно заметить, у отца режиссёра фамилия была без всяческих приставок. Дело в том, что графское «фон» к своей простой датской фамилии Триер добавил самостоятельно. С этим связана интересная история. В семье Триеров была такая внутренняя шутка: однажды дедушка режиссёра отправлял письмо из Германии и подписал его Св. Триер (Свен Триер). Подпись сотрудники Датской почты рашифровали неправильно, и к нему начали обращаться господин фон Триер. Вот отсюда и приставка.

Знакомство с кинематографом фон Триер начал рано. В одиннадцать лет он нарисовал свой собственных двухминутный мультфильм «Путешествие в Тыквенную страну».

Затем у него появилась 8-миллиметровая камера — её подарил дядя, известный датский документалист Борге Хорст. Потом на карманные деньги фон Триер купил старый проектор.

В 12 лет фон Триер снялся в кино, в фильме Томаса Виндинга «Тайное лето» (1969)

В 17 лет он попытался поступить в Копенгагенскую киношколу, но не выгорело. Тогда фон Триер решил поднабраться опыта и вступил в ассоциацию кинематографистов «Filmgrupp-16». Там он снял два небольших фильма: «Садовник, выращивающий орхидеи» (1978) и «Мята-блаженная» (1979). Их он показал на вступительном экзамене, и именно они стали его пропуском в университет.

Эти два фильма — важная часть в биографии режиссёра ещё и потому, что именно в них он впервые подписывается как Ларс фон Триер. С этого момента он превращается в практически вымышленного, созданного им же самим персонажа, в котором сложно увидеть реального человека «Ларса Триера». Заглянуть в его биографию можно через фильм 2007 года «Эрик Ницше», сценаристом которого выступил фон Триер: считается, что это автобиография режиссёра, в которой он делится своими переживаниями и историями времён учёбы в университете.

Кадр из фильма «Эрик Ницше» (2007)

Но сколько в этом фильме правды, сказать сложно. Поэтому о фон Триере проще судить по его творческой биографии. И ей есть, что рассказать.

В Триере сочетаются любовь к экспериментам и при этом жёсткое следование собственноручно созданным правилам. Одно из них связано со структурой, а именно страстью к трилогиям.

Первый свой триптих под общим названием «Европа» фон Триер снял сразу же после университета. В него входят фильмы «Элемент преступления», «Эпидемия» и «Европа». Первый и последний были номинированы на «Золотую пальмовую ветвь».

Вся трилогия — это изображение Европы в прошлом, настоящем и будущем. И в каждом из времён континент предстает зловещим и пугающим. Трилогия «Европа» — это яркий пример постмодернизма, в ней фон Триер использует приёмы фильмов нуар, а также отсылки к работам многих режиссёров, среди которых Бернардо Бертолуччи и Фритц Лэнг.

Фильм должен быть как камень в ботинке.

в манифесте к фильму «Эпидемия»

Фильмы трилогии объединяют несколько особенностей:

Идейная составляющая следующей трилогии — одноимённая датская сказка, которой в детстве зачитывался Ларс фон Триер. Главная героиня «Золотого сердца» — добрая и простодушная девочка, которая раздала встретившимся ей по пути людям все свои вещи вплоть до одежды. Оставшись ни с чем, она пришла к выводу, что ни о чём не жалеет и даже счастлива, что помогла другим.

Именно такие женщины с «золотым сердцем» — героини всех фильмов этой трилогии: «Рассекая волны», «Идиоты» и «Танцующая в темноте», наивные и действующие по велению своих собственных эмоций.

Именно в «Золотом сердце» фон Триер сместил свои приоритеты в вопросе главных персонажей для фильмов в сторону женщин. И от этого своего принципа пока не отступал, с одним лишь исключением в фильме «Самый главный босс» (2006). Трилогия также стала началом для традиционно триеровской идеи пограничной взаимосвязи религии и сексуальности.

В 1992 году фон Триер основал кинокомпанию Zentropa, в которой позднее снимал все свои фильмы.

Что объединяет трилогию:

Интересный факт: Ларс фон Триер панически боится самолетов, поэтому нигде за пределами Европы он не был. По крайней мере в реальном мире, в фантазиях же режиссёр готов преодолеть любое расстояние, даже переплыть океан. Так он и сделал в своей незавершённой трилогии «США», в которую вошли фильмы «Догвиль» и «Мандерлей». Третья часть должна была называться «Васингтон», но Триер так и не снял её, судя по всему, из-за начавшейся депрессии.

В этой трилогии фон Триер взялся за свои любимые эксперименты и решился сделать то, на что до этого не решался не один из режиссёров — превратить съёмочную площадку в театральную сцену.

Что объединяет трилогию:

Вот эту трилогию сам фон Триер как раз в единое целое не объединял. За него это сделали критики, привыкшие к формату, который использует режиссёр, и проанализировавшие идейную составляющую каждого из фильмов. В трилогию депрессии попали «Антихрист», «Меланхолия» и «Нимофманка».

Все эти три фильма появились в период затяжной депрессии фон Триера: о состоянии своего психического здоровья режиссёр сообщил ещё в 2007 году. Тогда он не был уверен в том, что вообще снимет что-нибудь когда-нибудь ещё. Тем не менее ему удалось создать целых три фильма, а формально даже четыре — «Нимофманка» состоит из двух частей.

Именно в это сложное для себя время фон Триер достигает максимального успеха в своей любимой игре с чувствами зрителя. Режиссёра на протяжении всей его карьеры так или иначе обвиняли в том, что его фильмы — это эмоциональные американские горки, в которых тебе сначала весело, потом грустно, затем ты злишься, и в итоге уходишь с сеанса морально опустошённым. Сам фон Триер на такие замечания всегда отвечал с улыбкой и говорил, что он счастлив слышать подобные комментарии.

В трилогии депрессии эмоциональные скачки гораздо заметнее, чем в других фильмах. В ней многие персонажи вызывают у зрителя вполне реальную ненависть. В 2009 году, после презентации «Антихриста», фон Триера даже обвиняли в мизогинии, настолько неприятно была показана героиня Шарлоты Гинсбург.

Что объединяет трилогию:

«Королевство» (1994)

Сериал «Королевство» вышел в 1994 году и стал в Дании настоящим хитом. Триеру удалось совместить историю о привидениях, сатирическую комедию и мыльную оперу в стиле «Скорой помощи», добавив в повествование юмор и эмоции.

«Королевство» пусть и не трилогия официально, но также должен был состоять из трёх частей. Правда, он остался незавершённым из-за смерти актёра Эрнста-Хуго Ярегорда, который играл в сериале одного из главных персонажей.

В «Королевстве» фон Триер использовал приём, которым не мог пользоваться в кино — открытый финал. Его он использовал во всех эпизодах, включая последний. Перед окончанием каждой серии режиссёр лично обращался к зрителю.

Во время съёмок «Королевства» фон Триера посетила идея создать «Догму 95»: в сериале используются несколько приёмов из манифеста, в том числе есть ручная камера и отсутствуют фильтры.

«Догма 95» — это протестный манифест, который был впервые представлен публике в Париже в 1995 году на конференции, посвященной столетию кино. Её авторами были Ларс фон Триер и ещё один датский режиссёр — Томас Винтерберг . «Догма 95» представляла собой красный листок с текстом, в котором режиссёры высказывали претензию к кинематографистам и большое беспокойство за состояние кино.

Вдохновением для «Догмы» служили манифесты советских кинематографистов, итальянского неореализма, и французской «новой волны». Режиссеры, подписавшиеся под манифестом, отвергали принципы буржуазного и авторского кино. Отличало «Догму» от других присутствие чёткой инструкции «Как снимать фильм».

Ларс фон Триер на съёмках фильма «Идиоты»

Под «Догмой» быстро подписались десятки режиссёров: видимо, их привлекала возможность создать само искусство кино заново. Но, что интересно, каждый из режиссёров, подписавшийся под «Догмой», снял всего по одному фильму по канонам манифеста. Это же касается и самого фон Триера. Единственная его работа в «Догме» — это «Идиоты».

Люди, которые работают с фон Триером, не редко отзываются о нём, как о скромном и милом человеке. Но только за пределами съёмочной площадки. Во время работы режиссёр использует людей в качестве чистых холстов, или наоборот инструментов. Сам он во многих интервью описывал процесс взаимодействия режиссёра и актёра разными странными метафорами, например, сравнивал себя с поваром, а актёров с картофелиной.

Мне нравится быть человеком, которого все ненавидят.

режиссёр

Ведёт себя с актёрами фон Триер также соответствующе: эксплуатирует их как хочет, совсем не жалея. Например, в фильме «Эпидемия» актёру Майклу Симпсону пришлось говорить, стоя по шею в ледяной воде, чтобы добиться необходимого звучания голоса, а Уиллему Дефо в «Антихристе» — плакать в течение девяти дублей, просто потому что режиссёр не был доволен получавшимися кадрами.

Переигрывание — очень хорошо для понимания намерений и характера персонажа. Поэтому лучше начинать с излишней игры, а затем немного убавлять её, сохраняя суть. Но это требует времени.

режиссёр

Более того, фон Триер никогда не прислушивается к мнениям актёров: их видение роли режиссёра не интересует, он просто выводит актёров на площадку и даёт им указания, как и что делать здесь и сейчас. Именно этот элемент неожиданности и составляет суть метода фон Триера.

Такой нестандартный сценарий работы может принять далеко не каждый актёр. Многих непонятные наставления режиссёра доводили до слёз, например, Бодиль Йоргсен и Анну Луизу Хассинг («Идиоты»). А певица Бьорк , для которой роль в «Танцующей в темноте» — это кинодебют, вообще была в таком шоке от фон Триера, что неоднократно уходила со съёмочной площадки и даже плевалась в него. Режиссёр вместе со съёмочной группой всерьёз задумывались о том, что если певица однажды не вернется, придётся заменять её на актрису с маской, имитирующей лицо Бьорк.

Ещё один известный пример недопонимания между фон Триером и актёрами связан с фильмом «Догвиль»: многие роли там исполнили британские и американские актёры, и для них методы датчанина были совсем непонятны. Всё это отражено в фильме «Признания „Догвиля“».

Тебе не разрешают говорить о фильме. Репетиций тоже нет. Опыт работы с фон Триером был диаметрально противоположным тому, что я себе представлял. Мне нравятся фильмы Ларса. Он блестящий режиссёр. Но он не заинтересован в том, что думают актёры.

актёр, «Догвиль»

О том, что режиссёр известен как женоненавистник, мы уже писали выше. Эту его репутацию подпитывают комментарии женщин-актрис, снимающихся в его фильмах. Так, Николь Кидман признавалась, что во время съёмок «Догвиля» фон Триер буквально издевался над ней, а его методы работы были близки к пыткам. Правда, позднее в интервью она ни раз говорила, что не против поработать с ним снова.

Шарлота Гинсбург, которая играла самых ненавидимых персонажей в фильмах фон Триера, также прошла во время съёмок через многое. По крайней мере, так говорят зрители и критики, сама же актриса после «Нимфоманки» заявляла, что боится, что фон Триер больше никогда не возьмёт её работать, хотя ей этого очень хочется.

Конечно, я могу быть жестоким — но многие люди могут быть жестокими, когда у них есть шанс.

режиссёр

Какими бы странными методы фон Триера не были, похоже, они приводят к действительно феноменальным результатам: очень многие работающие с ним актёры получают крупные награды именно за свой перформанс: лучшими актрисами на Каннском кинофестивале были признаны Бьорк за «Танцующую в темноте», Шарлота Гинсбург за «Антихриста», Кирстент Данст за «Меланхолию»; а Эмили Уотсон за роль в «Рассекая волны» была номинирована на «Оскар».

При этом Триер не то чтобы садист, он скорее садомазохист, потому что и сам, будучи режиссёром, готов унижаться. Например, однажды на съёмочную площадку фильма «Идиоты» он пришёл голый. Сделал он это, естественно, не просто так, а чтобы показать актёрам, что в наготе нет ничего сверхъестественного. После этого была снята очень откровенная эротическая сцена, для некоторых кадров которой, к слову, всё равно пришлось нанимать порно-актёров.

У всех известных режиссёров есть актёры-любимчики, которые часто появляются в их фильмах. Для Ларса фон Триера это его друзья.

Ларс фон Триер, Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон на съёмках фильма «Рассекая волны» (1996)

Со Стелланом Скарсгардом Ларс фон Триер познакомился во время работы над сериалом «Королевство». С тех пор они вместе работали ещё десять раз, причём дважды, в «Рассекая волны» и «Нимфоманке», у Скарсгарда была главная роль. Сам актёр неоднократно в интервью говорил, что готов работать с фон Триером над любым проектом, а также признавался, что иногда приезжает на съёмки его фильмов даже когда не участвует в них.

Встреча Удо Кира и Ларса фон Триера состоялась в 1984 году на кинофестивале в Мангейме (Германия). Там Кир представлял свой короткометражный фильм «Последнее путешествие в Харрисбург», а фон Триер — «Элемент преступления». Кир был поражён работой фон Триера, о чём и сообщил ему лично.

Удо Кир снялся в 10 фильмах режиссёра, причём появлялся в них только на второстепенных ролях: его самая серьёзная работа в картинах фон Триера — роль младенца во втором сезоне сериала «Королевство».

Кадр из сериала «Королевство» (1994)

Жан-Марк Барр, Барбара Зукова и Ларс фон Триер на съёмках фильма «Европа» (1991)

Жан-Марк Барр и фон Триер познакомились на съёмках «Европы», после этого они сотрудничали ещё семь раз. Также Барр был одним из режиссёров, поддержавших манифест «Догма 95»: по правилам он снял фильм «Любовники» (1999).

Шарлота Гинсбург, Уиллем Дефо и Ларс фон Триер на съемках фильма «Антихрист» (2009)

Дефо с Триером начал работать не так давно, всего лишь в 2005 году, но уже стал одним из любимчиков режиссёра. Пока у них четыре совместных проекта, в одном из которых («Антихрист») у Дефо главная роль. В своих интервью актёр, так же как и Скарсгард, признавался, что готов работать с фон Триером над абсолютно любым проектом.

Ларс фон Триер любит выдумывать и применять свои собственные творческие приёмы. Но и у него есть несколько режиссёров-кумиров, которые сформировали его стиль и видение кино.

Начнем с того, что Триер второй после Дрейера датский режиссёр, которому удалось завоевать любовь (или нелюбовь) мировой публики. У своего предшественника Триер почерпнул любовь к изображению женских персонажей и религиозной теме. В 1988 году Триер снял по сюжету Дрейера фильм для телевидения «Медея».

Дрейер очень талантливый. Сложно сказать, почему он хорош. Вы знаете, когда человек по настоящему в чём-то хорош, вы это просто чувствуете. Если вы этого не чувствуете, значит это не так.

режиссёр

Однажды Триер даже купил видоискатель, как у Бергмана. Режиссёр очень завидовал своему приятелю по «Догме 95» Томасу Винтербергу, потому что тот входил в круг знакомых Бергмана. Сам же Триер так не разу и не смог пообщаться со шведским режиссёром: он неоднократно писал ему письма, но ни разу не получил ответа.

Советскому режиссёру фон Триер посвятил свой самый скандальный фильм «Антихрист», об этом говорится в финальных титрах. На самом деле свои поклоны Тарковскому режиссёр отвешивает практически в каждом фильме.

Есть такое мнение, что настоящее искусство можно либо любить, либо ненавидеть. Ларс фон Триер интригует, не боится спорных художественных приёмов и болезненных тем, раздвигает рамки привычного в кино и просто делает то, что хочет.

Правда, однажды из-за своей внутренней свободы фон Триер потерял доступ к Каннскому кинофестивалю. В 2011 году его объявили персоной нон грата из-за неоднозначного комментария о Гитлере: режиссёр сказал, что в какой-то степени понимает его. Теперь, семь лет спустя, в мае 2018 года, по слухам, фон Триер потеряет этот статус и вернется на фестиваль, чтобы представить премьеру своего нового фильма — «Дом, который построил Джек».

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