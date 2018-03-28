«Дневник Бриджит Джонс» и еще 5 фильмов про похудение и бодипозитив 

Рита Железнякова, редактор и журналист, последний романтик планеты Земля
Спорт и диеты — это тяжело, особенно если нет привычки. Где найти вдохновение и мотивацию? Мы сделали подборку фильмов, героиням и героям которых бывало так же тяжело, как и нам. Но они не бросили и продолжили приводить себя в форму.
«Я худею»
Российский фильм с Александрой Бортич, специально для съемок набравшей двадцать килограммов, а потом их сбрасывающей. Девушка Аня (Бортич) работает кондитером и не отказывает себе в обильном снятии проб с тортиков. Ее парень — качок, помешанный на своих кубиках пресса, — считает, что располневшая Аня не так хороша для него, как раньше, и бросает ее. Девушка валяется в депрессии на балконе у позитивной подружки (Ирина Горбачева), пожирая пирожные и бутерброды. Но в ее жизни появляется симпатичный толстяк, который вытащит ее из дома, а потом из депрессии. Все в фильме ведет к финальному выводу: худей не к весне, худей для себя.
«У зеркала два лица»
Дурнушка, но умница Роуз (Барбра Стрейзанд) выдала хорошенькую сестру замуж за красавца, по которому сохла (Пирс Броснан), но не потеряла оптимизма. Однажды ее приглашает на свидание профессор математики Колумбийского университета, немного неловкий, немного заученный, но безмерно обаятельный (Джефф Бриджес). Одно свидание следует за другим, и не проходит и полугода, как симпатичный интеллектуал предлагает пожениться. Главный ужас ситуации в том, что они еще ни разу не целовались. Профессору секс вообще не нужен — это мешает ему сосредоточиться и работать над книгой. Героиня, несмотря на то что сама не лыком шита в интеллектуальном плане (читает зажигательные лекции по литературе), поменяла черные балахоны на сексапильное платье-футляр, сделала «химию», накрасилась, схуднула и соблазнила мужа. Это насквозь антифеминистское кино поставила собственноручно Барбра Стрейзанд. К слову, ее героиня самым милым образом смотрится во время чтения блестящей лекции, а не когда ее губы идеально накрашены и полуоткрыты в глупой соблазняющей улыбке.
«Толстяки»
В кружок психологической поддержки толстяков обратились разные люди по разным причинам. Один боится рано умереть, второй заедает неуспех и немного гомосексуальность, третья тоскует по уехавшему в длинную командировку бойфренду, четвертую заставляет поддерживать лишний вес будущий муж. Лишний жир — не главная проблема этих людей: им предстоит разобраться в том, почему они переедают и почему быть толстым в какой-то момент становится удобно. К счастью, испанский режиссер Даниэль Санчес Аревало не делает при этом серьезной мины, а устраивает трагифарс, в котором анализирует не столько рецепт похудения, сколько рецепт счастья.
«Дневник Бриджит Джонс»
Это кино до сих пор лучший девочковый антидепрессант, дающий всем тетехам в мире надежду на знакомство с подтянутым мистером Дарси. На самом деле все три фильма про смешную журналистку Бриджит просто кричат о том, как важно, классно, ценно оставаться самой собой при любых обстоятельствах. И не забывать развиваться, пусть и с переменным успехом: то демонстрируя в теленовостях на всю Британию объемную попу, то торча до умопомрачения в спортзале.
«Беги, толстяк, беги»
Неудачник Деннис (Саймон Пегг), бросивший несколько лет назад невесту у алтаря, пытается ее вернуть, пробежав Лондонский марафон. Учитывая, что и девушка его недолюбливает после пережитого, и сам он находится далеко не в лучшей форме, затея дурацкая. Но Деннис все-таки сбрасывает пятерку килограммов, иногда не забывает про пробежку и… просыпает начало марафона. Почему его невеста должна вернуться к нему после того, как он начнет бегать, — отдельная история. Бежать после этого фильма хочется даже поактивнее, чем герой Пегга.
«Красотка на всю голову»
Предстоящий фильм с Эми Шумер в главной роли (выход в России — 7 июня), упирающий на то, что мы такие, какими себя чувствуем. Пухленькая девушка Рене то сидит на диетах, то убивается в спортзале, но ей не везет в личной жизни. Однажды она падает с велотренажера и сильно прикладывается головой. Из-за какого-то сбоя в мозгу Рене приобретает уверенность в том, что она красотка, и с тех пор ее жизнь круто меняется.
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