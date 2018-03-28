Лучшие фильмы про похудение и поиск себя

Спорт и диеты — это тяжело, особенно если нет привычки. Где найти вдохновение и мотивацию? Мы сделали подборку фильмов, героиням и героям которых бывало так же тяжело, как и нам. Но они не бросили и продолжили приводить себя в форму. «Я худею»

«У зеркала два лица» Российский фильм с Александрой Бортич , специально для съемок набравшей двадцать килограммов, а потом их сбрасывающей. Девушка Аня (Бортич) работает кондитером и не отказывает себе в обильном снятии проб с тортиков. Ее парень — качок, помешанный на своих кубиках пресса, — считает, что располневшая Аня не так хороша для него, как раньше, и бросает ее. Девушка валяется в депрессии на балконе у позитивной подружки ( Ирина Горбачева ), пожирая пирожные и бутерброды. Но в ее жизни появляется симпатичный толстяк, который вытащит ее из дома, а потом из депрессии. Все в фильме ведет к финальному выводу: худей не к весне, худей для себя.

Дурнушка, но умница Роуз ( Барбра Стрейзанд ) выдала хорошенькую сестру замуж за красавца, по которому сохла ( Пирс Броснан ), но не потеряла оптимизма. Однажды ее приглашает на свидание профессор математики Колумбийского университета, немного неловкий, немного заученный, но безмерно обаятельный ( Джефф Бриджес ). Одно свидание следует за другим, и не проходит и полугода, как симпатичный интеллектуал предлагает пожениться. Главный ужас ситуации в том, что они еще ни разу не целовались. Профессору секс вообще не нужен — это мешает ему сосредоточиться и работать над книгой.

Героиня, несмотря на то что сама не лыком шита в интеллектуальном плане (читает зажигательные лекции по литературе), поменяла черные балахоны на сексапильное платье-футляр, сделала «химию», накрасилась, схуднула и соблазнила мужа. Это насквозь антифеминистское кино поставила собственноручно Барбра Стрейзанд. К слову, ее героиня самым милым образом смотрится во время чтения блестящей лекции, а не когда ее губы идеально накрашены и полуоткрыты в глупой соблазняющей улыбке. «Толстяки»

В кружок психологической поддержки толстяков обратились разные люди по разным причинам. Один боится рано умереть, второй заедает неуспех и немного гомосексуальность, третья тоскует по уехавшему в длинную командировку бойфренду, четвертую заставляет поддерживать лишний вес будущий муж. Лишний жир — не главная проблема этих людей: им предстоит разобраться в том, почему они переедают и почему быть толстым в какой-то момент становится удобно. К счастью, испанский режиссер Даниэль Санчес Аревало не делает при этом серьезной мины, а устраивает трагифарс, в котором анализирует не столько рецепт похудения, сколько рецепт счастья. «Дневник Бриджит Джонс»

Это кино до сих пор лучший девочковый антидепрессант, дающий всем тетехам в мире надежду на знакомство с подтянутым мистером Дарси. На самом деле все три фильма про смешную журналистку Бриджит просто кричат о том, как важно, классно, ценно оставаться самой собой при любых обстоятельствах. И не забывать развиваться, пусть и с переменным успехом: то демонстрируя в теленовостях на всю Британию объемную попу, то торча до умопомрачения в спортзале. «Беги, толстяк, беги»

«Красотка на всю голову» Неудачник Деннис ( Саймон Пегг ), бросивший несколько лет назад невесту у алтаря, пытается ее вернуть, пробежав Лондонский марафон. Учитывая, что и девушка его недолюбливает после пережитого, и сам он находится далеко не в лучшей форме, затея дурацкая. Но Деннис все-таки сбрасывает пятерку килограммов, иногда не забывает про пробежку и… просыпает начало марафона. Почему его невеста должна вернуться к нему после того, как он начнет бегать, — отдельная история. Бежать после этого фильма хочется даже поактивнее, чем герой Пегга.