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«Золотая маска» нашла обладателей
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«Золотая маска» нашла обладателей 

Вечерняя Москва 39 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Точку в номере ставит художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов (справа), который вручает премию «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» актрисе Алле Покровской.
Церемония вручения премии прошла 28 марта в Белом фойе Большого театра. Кроме Покровской обладателями «Золотой маски» в этой номинации стали еще одиннадцать представителей театра: актеры Валентин Гафт, Владимир Андреев, Александр Ширвиндт, Иван Краско, Владимир Рецептер, актриса Галина Анисимова, балетмейстер Николай Боярчиков и другие. А главная церемония вручения премии «Золотая маска» пройдет 15 апреля на Новой сцене Большого театра.
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