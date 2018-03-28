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Нолан покажет в Каннах версию фильма «2001 год: Космическая одиссея» на 70-миллиметровой плёнке
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Нолан покажет в Каннах версию фильма «2001 год: Космическая одиссея» на 70-миллиметровой плёнке 

DTF.RU 1 час назад
Фото: DTF.RU
В этом формате культовую картину продемонстрируют впервые с 1968 года.
В честь пятидесятилетия «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика, режиссёр «Тёмного рыцаря» и «Интерстеллар» Кристофер Нолан устроит показ классического фильма в рамках кинофестиваля в Каннах.
Научно-фантастическую картину, на основе которой был написал роман Артура Кларка, впервые со времён её оригинального проката покажут на 70-миллиметровой плёнке.
Этот формат помогает добиться более высокого качества изображения и звука по сравнению со стандартной 35-миллиметровой плёнкой. Для показа не проводили дополнительных работ по реставрации фильма, однако новую копию отпечатали с помощью оригинальных негативов.
Сам Нолан назвал возможность представить показ «настоящей честью».
Одно из моих самых ранних воспоминаний, связанных с кино, это просмотр «Космической одиссеи» Стэнли Кубрика. Я был в кинотеатре на Лестер-Сквер, в Лондоне, со своим отцом. Фильм показывали на 70-миллиметровой плёнке.
И сама возможность принять участие в восстановлении того самого чувства для нового поколения на Каннском фестивале — настоящая честь и привилегия. Не говоря уже о том, чтобы лично представить показ шедевра Кубрика во всём его аналоговом великолепии.
режиссёр
Руководитель фестиваля, Тьерри Фремо (Thierry Frémaux) выразил режиссёру благодарность за «создание крепкой связи между прошлым и будущим [кино]». Он также заявил, что подобный показ станет «доказательством того, что кинематограф создан для большого экрана».
В мае, в честь юбилея «Космической одиссеи», в США фильм вновь выпустят в ограниченный прокат в этом же самом формате.
Кристофер Нолан — один из немногих известных режиссёров, выступающих за аналоговый формат, как на съёмках, так и при показе фильмов. Его последнюю на данный момент работу, «Дюнкерк», демонстрировали в кинотеатрах на цифровых копиях, перенесённых с плёнки.
Он также неоднократно высказывал свою неприязнь к онлайн-кинотеатрам и сервисам вроде Netflix.
#нолан #кино
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