Съемки новой спортивной драмы о судьбе «королевы дайвинга» стартовали в Москве

Картина «Один вдох» основана на реальных событиях

В основе сюжета фильма — события из жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой . Начав заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, она сумела установить более сорока мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.

Однако фильм рассказывает историю вымышленного персонажа — Марины Гордеевой, которая проходит удивительный путь от женщины, теряющей веру в себя после тяжелого развода, до чемпионки мира по фридайвингу.

Создатели фильма хотят показать, что способностям человека нет предела.

Главную роль в фильме исполнит актриса Виктория Исакова

— Моя героиня — это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, она достигает немыслимых высот в спорте, во фридайвинге, — рассказывает Виктория. — Она не просто погружается в океан, она погружается в себя. Для того, чтобы найти в своей душе силы побеждать. И эта сила есть в каждом из нас. Мне бы хотелось, чтобы зритель, выйдя из кинотеатра, почувствовал в себе эту силу и смог как-то изменить свою жизнь.

Съемки фильма пройдут в Москве и на Мальте. Именно в этой стране в Средиземном море пройдут все сложнейшие подводные съемки.

Выход картины в прокат запланирован на ноябрь 2019 года.