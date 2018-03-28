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Съемки новой спортивной драмы о судьбе «королевы дайвинга» стартовали в Москве
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Съемки новой спортивной драмы о судьбе «королевы дайвинга» стартовали в Москве 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Картина «Один вдох» основана на реальных событиях
В основе сюжета фильма — события из жизни «королевы фридайвинга» Натальи Молчановой. Начав заниматься этим экстремальным видом спорта только в 40 лет, она сумела установить более сорока мировых рекордов, стать многократной чемпионкой мира и основать Федерацию фридайвинга в России.
Однако фильм рассказывает историю вымышленного персонажа — Марины Гордеевой, которая проходит удивительный путь от женщины, теряющей веру в себя после тяжелого развода, до чемпионки мира по фридайвингу.
Создатели фильма хотят показать, что способностям человека нет предела.
Главную роль в фильме исполнит актриса Виктория Исакова.
— Моя героиня — это женщина, которая в определенный этап своей жизни поняла, что обладает большим талантом и, несмотря на возраст, несмотря на мнение окружающих, несмотря на то, что ей пришлось принести большие жертвы, она достигает немыслимых высот в спорте, во фридайвинге, — рассказывает Виктория. — Она не просто погружается в океан, она погружается в себя. Для того, чтобы найти в своей душе силы побеждать. И эта сила есть в каждом из нас. Мне бы хотелось, чтобы зритель, выйдя из кинотеатра, почувствовал в себе эту силу и смог как-то изменить свою жизнь.
Съемки фильма пройдут в Москве и на Мальте. Именно в этой стране в Средиземном море пройдут все сложнейшие подводные съемки.
Выход картины в прокат запланирован на ноябрь 2019 года.
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