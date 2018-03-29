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Фантастическая четвёрка возвращается на страницы комиксов
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Фантастическая четвёрка возвращается на страницы комиксов 

Игромания.ру 58 минут назад
Фото: Игромания.ру
Сегодня шеф-редактор Marvel Честер Цебульски рассказал в рамках «специального объявления», что Фантастическая четвёрка возвращается на страницы комиксов уже в августе этого года. Сам анонс, к слову, сопровождался своего рода отсчётом в твиттере компании, из-за чего некоторые пользователи всё-таки заранее догадались о его назначении.
Команда распалась после событий «Секретных войн»: увидев смерть своей семьи, Ричард Ричардс восстановил Землю-616 и принял решение покинуть «четвёрку». Тем не менее, на их возвращение недвусмысленно намекало появление Франклина и Валерии Ричардс в комиксе Marvel Legacy.
Над новой серией про легендарных супергероев будут работать сценарист Дэн Слотт, известный по комиксам The Amazing Spider-Man, и художница Сара Пичелли, приложившая руку к комиксам о Майлзе Моралесе — новом Человеке-Пауке в Ultimate-вселенной.
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