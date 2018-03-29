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Шоураннер «Фарго» сообщил о задержке четвёртого сезона
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Шоураннер «Фарго» сообщил о задержке четвёртого сезона 

DTF.RU 44 минуты назад
Фото: DTF.RU
По его словам, выход в 2019 году выглядит «маловероятным».
Режиссёр, сценарист и продюсер Ной Хоули, также известный по сериалу «Легион», заявил, что поклонники «Фарго» вряд ли увидят четвёртый сезон шоу в следующем году. Тем не менее, шоураннер планирует начать производство в течение 2019 года.
По словам Хоули, основная причина задержки в том, что действие «Фарго» происходит зимой.
Я думаю, что мы точно начнём съёмки в следующем году, однако это не значит, что сезон выйдет сразу после. Просто потому, что это зимнее шоу. Мне нужно написать сценарий для эпизодов, потом нам нужно всё подготовить и снять, а это значит, что всё произойдёт либо будущей зимой, либо через год.
сценарист, режиссёр
Кроме того, Хоули добавил, что в ближайшее время он будет занят другими проектами, поэтому не сможет работать и над «Фарго».
Учитывая мой рабочий график со съёмками и выпуском фильма этим летом, а потом работой над «Легионом», если его продлят на следующий сезон, мне кажется маловероятным, что я смогу выпустить четвёртый сезон «Фарго» этой зимой.
сценарист, режиссёр
Сейчас Хоули занимается производством сразу двух фильмов — «Бледная синяя точка» и «Доктор Дум», а также работает над адаптацией романа Курта Воннегута «Колыбель для кошки» в виде сериала.
Тем не менее руководитель канала FX, транслирующего «Фарго», Джон Ландграф ранее намекнул, что премьера четвёртого сезона шоу планируется в 2019 году. Сам шоураннер сообщил, что действие сериала перенесётся в совершенного другое место и развернётся в период до второго сезона, то есть до 1979 года.
Появятся ли в новом сезоне знакомые персонажи пока неизвестно.
#сериалы #фарго
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