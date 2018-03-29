Набранные килограммы, толстые слои грима и не только: актеры, перевоплотившиеся в своих киногероев на 100% 

Возьмем, к примеру, Марго Робби, которой посчастливилось сыграть скандально известную фигуристку Тоню Хардинг в фильме «Тоня против всех». Стоит отметить, что у нее это получилось просто гениально. Мало того что Марго была как две капли воды похожа на героиню, так она еще и сумела передать ее непростой характер.
А вот Кейт Бланшетт досталась еще более сложная задача. Ей пришлось вжиться в роль кантри-рок-музыканта Боба Дилана в картине «Меня там нет». Трудность заключалась в том, что одновременно с Кейт Боба играли еще пять актеров, среди которых Хит Леджер и Ричард Гир.
Все они показали разные периоды жизни музыканта. Бланшетт достались 60-е годы, когда карьера Дилана была на пике популярности. Несмотря на то что Кейт была единственной актрисой среди мужского состава, ей удалось с легкостью переиграть своих коллег и получить премию Венецианского кинофестиваля за лучшую роль, а после награду «Золотого глобуса».
WMJ.ru решил вспомнить других актеров, которым удалось перевоплотиться в своих героев на сто процентов и собрал самые яркие примеры. Скорее смотри нашу фотогалерею!
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Текст:Валерия Яковлева
Фото:Global Look Press, East News, КиноПоиск, открытые интернет-источники