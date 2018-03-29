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В США снимут фильм по мотивам книги о Трампе, пишут СМИ
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В США снимут фильм по мотивам книги о Трампе, пишут СМИ 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Американский режиссер Джей Роуч, работавший над комедиями об Остине Пауэрсе, снимет телесериал, в основу которого ляжет скандальная книга Майкла Вулффа о президенте США Дональде Трампе, пишет издание Hollywood Reporter.
Как отмечает издание, Роуч, выигравший премию «Эмми» ("Лучший мини-сериал или фильм") за телевизионный фильм «Игра изменилась» о президентских выборах 2008 года, также станет исполнительным продюсером сериала. Какая компания займется показом телефильма, пока не известно.
В январе стало известно, что книга Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» ляжет в основу телесериала. Права на экранизацию бестселлера приобрела компания Endeavor Content. Согласно информации издания, стоимость сделки исчисляется миллионами долларов. Исполнительным продюсером сериала станет сам Вулфф.
Белый дом категорически опроверг содержание книги Вулффа, а личный адвокат Трампа направил Вулффу и издателю письмо с требованием приостановить публикацию и распространение книги.
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