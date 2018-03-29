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Было — стало: как сейчас выглядит и чем живёт красавчик из сериала «Клон» Мурилу Бенисиу
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Было — стало: как сейчас выглядит и чем живёт красавчик из сериала «Клон» Мурилу Бенисиу 

WMJ.ru 57 минут назад
Фото: WMJ.ru
Главную мужскую роль в «Клоне» сыграл до этого блеснувший в сериале «Во имя любви» Мурилу Бенисиу. Ему досталась роль братьев-близнецов Лукаса и Диогу, одного из которых 30-летнему на тот момент Мурилу пришлось играть в целом спектре возрастов: от юности персонажа до его седой зрелости. Трогательный и симпатичный юноша полюбился не только зрителям, но и его партнерше по экрану Джованне Антонелли, в результате романа с которой в 2005 году родился его сын Пьетро — теперь настоящая копия молодого отца.
Романы с актрисами — вообще конек Мурилу Бенисиу. Его первенец, 21-летний Антонио, был рожден актрисой Алессандрой Негрини, звездой сериала «Жестокий ангел», а сейчас актер уже несколько лет встречается с Деборой Фалабеллой. Отношения с Деборой завязались на съемочной площадке сериала «Проспект Бразилии», а познакомились влюбленные еще во время «Клона» — Дебора сыграла страдающую от наркотической зависимости дочь персонажа Мурилу.
Под венец гражданские супруги не спешат, однако любви и серьезных намерений не скрывают и регулярно радуют поклонников трогательными совместными портретами в Instagram.
За годы в шоу-бизнесе актер практически не изменился — он в отличной форме и до сих пор покоряет телезрительниц задорной челкой. Мурилу продолжает активно сниматься в бразильских сериалах, а в этом году дебютирует как режиссер телевизионного кино с дебютным проектом «Поцелуй на асфальте».
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Фото:Instagram
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