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Анна Меликян станет председателем жюри на кинофестивале в Абхазии
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Анна Меликян станет председателем жюри на кинофестивале в Абхазии 

Ревизор.ru 27 минут назад
Фото: Ревизор.ru
Членами жюри конкурса также станут режиссёры и сценаристы Владимир Фенченко и Михаил Местецкий, продюсер Елена Гликман, заслуженный артист РФ Сергей Пускепалис и народный артист Абхазии, кинорежиссёр, сценарист, директор киностудии «Абхазфильм» Вячеслав Аблотия. Судьи оценят 32 короткометражных фильма, созданных в Абхазии, России, Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Франции, Узбекистане, Иране, Марокко и других государствах. Победителей конкурса определят 6 апреля, они получат призы-статуэтки и денежные премии. В рамках фестиваля для участников и гостей проведут специальные показы, мастер-классы режиссёров Михаила Местецкого и Нигины Сайфуллаевой, а также дискуссии по актуальной теме «Кому нужен короткий метр, кроме режиссёра?».
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