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Трех лучших актеров выбрали в Вологде
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Трех лучших актеров выбрали в Вологде 

Вологда.рф 17 минут назад
Фото: Вологда.рф
На шесть театральных премий претендовали 13 актеров из четырех театров областной столицы. Все они участвовали в премьерных постановках прошлого года. Награды вручены лишь троим актерам. По остальным — жюри не смогло принять решение.
Номинантов выдвинули театральные труппы. После этого восемь экспертов провели тайное голосование. Оно проходило непосредственно в ходе праздничного концерта в честь Дня театра. Для вручения премии актер должен был получить не менее шести голосов из восьми возможных. Мнения жюри разошлись, поэтому вручены лишь три премии.
Так, премию имени Алексея Семенова «За мужскую роль» получил актер Театра для детей и молодежи Виктор Харжавин. В прошлом году он сыграл Зилова в премьерном спектакле ТЮЗа «Утиная охота». Премию имени Анания Бадаева «За роль в кукольном спектакле» вручили Ивану Захарову из «Теремка» за роль Ивана-Царевича в спектакле «Иван-Царевич и Серый волк». Любимцем публики стал актер ТЮЗа Денис Долбышев. Ему вручили награду «Приз зрительских симпатий».
А вот премии имени Марины Щуко «За женскую роль» и «За женскую роль второго плана», имени Алексея Семенова «За мужскую роль второго плана» и «За эпизодическую роль» остались без лауреатов.
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