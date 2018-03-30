Что смотреть в кино на выходных 

Мрачное будущее человечества глазами Стивена Спилберга, комедия о секретном путешествии российского президента в Крым, снятый на iPhone триллер Стивена Содерберга, фэнтези про 12-летнюю охотницу за великанами, кинолента о дружбе кровавого диктатора со школьницей и размеренная семейная драма с Изабель Юппер: главные фильмы этой недели — в материале RT. «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One)
В российский прокат выходит долгожданный приключенческий фильм Стивена Спилберга, основанный на одноимённом научно-фантастическом романе Эрнеста Клайна. События в «Первом игроке» разворачиваются в 40-е годы XXI века. Мировая экономика переживает глобальный кризис, а человечество практически живёт во вселенной виртуальной реальности — многопользовательской онлайн-игре OASIS. Эта игра настолько популярна, что тот, кто её контролирует, фактически владеет миром. Именно поэтому после смерти основателя OASIS все начинают охоту за ключом к управлению виртуальной вселенной. Рейтинг картины на IMDb составляет 8,1 балла из десяти — результат очень хороший. В то же время фильмом остались недовольны многие фанаты книги — впрочем, это явление распространённое и от качества киноленты часто не зависящее.
«Каникулы президента»
Согласно сюжету комедии, снятой режиссёром-дебютантом Ильёй Шерстобитовым, президент России «устаёт от фейковой реальности», тщательно гримируется и со случайной попутчицей отправляется на автомобиле в Крым. ФСО сначала теряет главу государства из виду, а потом принимает за него непутёвого безработного Валеру. Пока Валера (непреднамеренно) вносит коррективы в российскую политику, настоящий лидер путешествует по стране, на каждом шагу сталкиваясь с коррумпированными дэпээсниками и обогатившимися священниками. Роли в фильме исполнили Анна Цуканова-Котт, Настасья Самбурская, Евгений Сидихин, Александр Самойленко, Александр Рапопорт, Дмитрий Дибров и другие. В образ главы государства вживались сразу два актёра: звезда «Битвы за Севастополь» Олег Васильков и известный пародиями на Владимира Путина резидент Comedy Club Дмитрий Грачёв. Подробнее о фильме — в материале RT.
«Не в себе» (Unsane)
Свою новую картину создатель «Друзей Оушена», драмы «Секс, ложь и видео» и оскароносного «Траффика» Стивен Содерберг полностью снял на iPhone — это, конечно, уже не оригинально, но пока ещё довольно интересно. Однако ещё интереснее технической стороны на поверку оказался финальный продукт: располагающий небольшим бюджетом режиссёр выпустил качественную, захватывающую и очень страшную киноленту («Не в себе» находится где-то на грани триллера и ужасов). Зрителям покажут историю о женщине, которая переезжает в другой город, чтобы скрыться от навязчивого поклонника. Но и на новом месте она не может избавиться от мании преследования. Героиня обращается к врачу, после чего её против собственной воли запирают в психиатрической больнице. Но это ещё не всё: женщина узнаёт среди персонала клиники того самого преследователя.
«Я сражаюсь с великанами» (I Kill Giants)
Первый полнометражный фильм обладателя «Оскара» за короткий метр Андерса Вальтера основан на одноимённой серии комиксов. В них, как и в фильме, рассказывается о 12-летней Барбаре, обладающей даром видеть великанов. Барбара утверждает, что сражается с этими существами и убивает их, только ей совсем никто не верит. Одноклассники считают девочку странной, у старшей сестры на неё нет времени. Из всего городка общаться с Барбарой хотят лишь её новая одноклассница и школьный психолог. Последняя — по понятным причинам. В определённый момент девочка понимает, что великаны могут уничтожить человечество, и начинает готовиться к масштабной большой битве.
«Дорогой диктатор» (Dear Dictator)
«Дорогой диктатор» получил смешанные отзывы. Большинство зрителей отмечают, что нетривиальная задумка в руках малоопытных Лизы Аддарио и Джо Сиракьюза обернулась в ничто: шутки получились плоскими, герои ведут себя глупо, а подбор актёров оставляет слишком много вопросов. По мнению других, эта картина всё же имеет право на существование — в конце концов, нельзя ругать комедию с заведомо неправдоподобным сюжетом за обилие абсурда. Сюжет действительно сразу должен настраивать на несерьёзный лад: рядовая американская школьница, испытывающая сложности в общении со сверстниками и учителями, становится другом по переписке «кровавого диктатора с бородой» Фиделя Кастро. Когда диктатора свергают, он прячется у девочки дома, чтобы своими советами помочь ей захватить власть в школе.
«Две матери, две дочери» (Barrage)
Эта картина — лишь вторая по счёту большая работа режиссёра Лауры Шредер и первая полнометражная драма в её карьере. Однако критики встретили «Матерей» довольно тепло: киноленту даже выдвинули на «Оскар» от Люксембурга (правда, в список номинантов она не вошла). Фильм Шредер придётся по душе тем, кто любит копаться во внутреннем мире героев и не скучает за просмотром размеренных картин, лишённых резких сюжетных поворотов. В центре сюжета — отношения между тремя близкими людьми: десятилетней девочкой, её пропадавшей много лет мамой и бабушкой, которая всё это время занималась воспитанием ребёнка. Примечательно, что бабушку и мать играют Изабель Юппер и Лолита Шамма — мать и дочь в реальной жизни.