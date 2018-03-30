Что смотреть в кино на выходных

Мрачное будущее человечества глазами Стивена Спилберга , комедия о секретном путешествии российского президента в Крым, снятый на iPhone триллер Стивена Содерберга , фэнтези про 12-летнюю охотницу за великанами, кинолента о дружбе кровавого диктатора со школьницей и размеренная семейная драма с Изабель Юппер : главные фильмы этой недели — в материале RT. «Первому игроку приготовиться» (Ready Player One)

В российский прокат выходит долгожданный приключенческий фильм Стивена Спилберга, основанный на одноимённом научно-фантастическом романе Эрнеста Клайна . События в «Первом игроке» разворачиваются в 40-е годы XXI века. Мировая экономика переживает глобальный кризис, а человечество практически живёт во вселенной виртуальной реальности — многопользовательской онлайн-игре OASIS. Эта игра настолько популярна, что тот, кто её контролирует, фактически владеет миром. Именно поэтому после смерти основателя OASIS все начинают охоту за ключом к управлению виртуальной вселенной. Рейтинг картины на IMDb составляет 8,1 балла из десяти — результат очень хороший. В то же время фильмом остались недовольны многие фанаты книги — впрочем, это явление распространённое и от качества киноленты часто не зависящее.

«Каникулы президента»

«Не в себе» (Unsane)

Свою новую картину создатель «Друзей Оушена», драмы «Секс, ложь и видео» и оскароносного «Траффика» Стивен Содерберг полностью снял на iPhone — это, конечно, уже не оригинально, но пока ещё довольно интересно. Однако ещё интереснее технической стороны на поверку оказался финальный продукт: располагающий небольшим бюджетом режиссёр выпустил качественную, захватывающую и очень страшную киноленту («Не в себе» находится где-то на грани триллера и ужасов). Зрителям покажут историю о женщине, которая переезжает в другой город, чтобы скрыться от навязчивого поклонника. Но и на новом месте она не может избавиться от мании преследования. Героиня обращается к врачу, после чего её против собственной воли запирают в психиатрической больнице. Но это ещё не всё: женщина узнаёт среди персонала клиники того самого преследователя.

«Я сражаюсь с великанами» (I Kill Giants)

Первый полнометражный фильм обладателя «Оскара» за короткий метр Андерса Вальтера основан на одноимённой серии комиксов. В них, как и в фильме, рассказывается о 12-летней Барбаре, обладающей даром видеть великанов. Барбара утверждает, что сражается с этими существами и убивает их, только ей совсем никто не верит. Одноклассники считают девочку странной, у старшей сестры на неё нет времени. Из всего городка общаться с Барбарой хотят лишь её новая одноклассница и школьный психолог. Последняя — по понятным причинам. В определённый момент девочка понимает, что великаны могут уничтожить человечество, и начинает готовиться к масштабной большой битве.

«Дорогой диктатор» (Dear Dictator)

«Дорогой диктатор» получил смешанные отзывы. Большинство зрителей отмечают, что нетривиальная задумка в руках малоопытных Лизы Аддарио и Джо Сиракьюза обернулась в ничто: шутки получились плоскими, герои ведут себя глупо, а подбор актёров оставляет слишком много вопросов. По мнению других, эта картина всё же имеет право на существование — в конце концов, нельзя ругать комедию с заведомо неправдоподобным сюжетом за обилие абсурда. Сюжет действительно сразу должен настраивать на несерьёзный лад: рядовая американская школьница, испытывающая сложности в общении со сверстниками и учителями, становится другом по переписке «кровавого диктатора с бородой» Фиделя Кастро . Когда диктатора свергают, он прячется у девочки дома, чтобы своими советами помочь ей захватить власть в школе.

«Две матери, две дочери» (Barrage)