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В сети появился трейлер фильма «Kodachrome» с Эдом Харрисом
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В сети появился трейлер фильма «Kodachrome» с Эдом Харрисом 

Ревизор.ru 1 час назад
Фото: Ревизор.ru
Мировая премьера картины прошла на фестивале в Торонто. Режиссером киноленты стал Марк Расо. Главные роли в фильме исполнили Эд Харрис, Джейсон Судейкис, Элизабет Олсен, Брюс Гринвуд и Уэнди Крюсон. По сюжету тяжелобольной фотожурналист вместе со своим сыном отправляется в путешествие в штат Канзас, где работает последняя в мире фотолаборатория по проявке пленки Kodachrome. Фотографу важно увидеть снимки, которые он сделал несколько десятков лет назад. «Кодахром» — название нескольких видов пленки, которая производилась с 1935 по 2009 год, ее невозможно проявить вне лаборатории. Премьера фильма на стриминговом сервисе Netflix пройдет 20 апреля.
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