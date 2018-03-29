Звезда сериала «Нарко» присоединился к сиквелу «Чудо-женщины»

По информации Variety, ему отводится некая ключевая роль.

Педро Паскаль , известный по роли агента Хавьера Пеньи в сериале «Нарко», а также сыгравший Оберина Мартелла в «Игре престолов», присоединился к актёрскому составу «Чудо-женщины 2». Пока не известно, кого именно сыграет актёр, однако, пресса сообщает, что ему отводится «ключевая роль».

В начале марта стало известно, что главного антагониста сыграет Кристен Уиг — звезда SNL. Она исполнит роль Гепарды — женщины с невероятность скоростью и реакцией. События второй части «Чудо-женщины» развернутся в 1980-х года во время Холодной войны.

Режиссёрское кресло вновь займёт Пэтти Дженкинс . За работу над сиквелом постановщица потребовала значительного увеличения гонорара.

Начало съёмок запланировано на лето 2018 года, а выход картины — на 1 ноября 2019-го. Первая часть «Чудо-женщины» вышла в июне 2017 года и при бюджете 140 миллионов долларов собрала 821 миллион.

Фильм занимает первое место по сборам в США среди всех картин киновселенной DC.

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