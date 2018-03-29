Эксклюзивное интервью «Киноафиши» с Анной Цукановой-Котт

Как вы попали на съёмки фильма «Каникулы президента»?

Я пришла на встречу с Ильёй, и буквально через некоторое время мы подписали контракт о съёмках. Я до сих пор даже не знаю, были ли пробы и рассматривались ли другие актрисы. Как мне показалось, Илья был сразу настроен на конкретных актёров. Единственное, я помню, что у нас состоялся разговор, когда я ему сказала, что буду сниматься, мы будем работать вместе и всё получится. То есть я как будто уверила его в том, что надо брать именно меня.

Кадр из фильма «Каникулы президента»

Расскажите о работе с Ильёй Шерстобитовым. Что выделяет его среди других режиссёров?

У меня вообще немного двоякая ситуация, так как у меня дома живёт один очень опытный и сильный режиссёр ( Александр Котт — прим.ред). И всякий раз, когда я прихожу на пробы, режиссёры часто думают о том, что, так как мой муж режиссёр, будет сложно. Но в этом плане у меня нет каких-то особенных требований, тем более, к человеку, который снимает дебют. Я сама сняла короткометражку, и даже не одну. В этом плане задача артиста, как говорил Тарковский, в том, чтобы воплотить режиссёрский замысел и не помешать этому замыслу состояться. В данном случае я старалась быть неким пластилином, находящимся в руках человека, у которого есть какая-то идея и который хочет её воплотить. Я просто выполняла его просьбы и старалась быть максимально органичной и достоверной в том, что я делаю.

Какая атмосфера царила на съёмках?

Мне очень нравилось абсолютно всё. Я даже не помню, чтобы возникало ощущение усталости или мне что-то надоело. Это было как одно прекрасное лёгкое путешествие.

К слову, о путешествиях. Ваша героиня Зина с лёгкостью пускается в роуд-трип с совершенно незнакомым человеком. Как часто вы сами идёте на подобные авантюры?

Если честно, я очень захотела после этого фильма сесть и прокатиться по Европе, и теперь это одно из моих главных желаний. Очень хочу устроить поездку в семейном кругу или взять друзей. Это кино только вдохновляет на подобные поступки.

Анна Цуканова-Котт в фильме «Каникулы президента»

Также в фильме есть сцена, где Зина ввязывается в драку. Вы сами когда-нибудь участвовали в них?

Да, у меня в школе были драки с одноклассниками. Потому что я не приходила на уроки и говорила, что снимаюсь в кино или в «Ералаше». А кино такая вещь, что ты вроде снимаешься, но потом другие люди его ещё долго делают. И так как они не видели сразу результат, они думали, что я обманываю, и конфликтовали со мной по этому поводу. Но теперь они увидели, что я не врала (смеётся).

В фильме показано, как иногда известному человеку может сложно просто побыть немного собой и отдохнуть. У вас бывало подобное в жизни?

Я сейчас как раз вернулась из Таиланда — три месяца была там. Но там меня явно никто не знает (смеётся). И это как-то расслабляет. Но с другой стороны, когда ты идёшь в эту профессию, то изначально понимаешь, чего ждать и даже хочешь этого, потому что это часть работы. То есть я в этом вижу больше положительных моментов.

У каких отечественных режиссёров вы бы хотели сняться?

Поделитесь вашими планами на будущее.

Несмотря на моё положение, сейчас у меня есть актуальные предложения сниматься, потому что у многих сразу появились идеи, как это применить, например, придумывают беременного персонажа. Но я бы сказала, что у меня пока что неопределённые планы. Конечно, я собираюсь играть дальше. Сейчас готовлюсь к роли в одном фильме у своего мужа — мы собираемся снять кое-что необычное. Собираюсь обязательно продолжать работу над проектом «Ешь искусство», и есть у меня одна задумка, чтобы снять ещё одну короткометражную работу.

Какой из последних отечественных фильмов вам понравился?

К сожалению, я практически ничего из последнего не смотрела: ни картину «Лёд» с моей подругой Аглаей, ни «Я худею», ни «Движение вверх». Последний раз я была в кино на «Форме воды», но это немного не моё кино. А из того, что мне именно понравилось, наверное, «За пропастью во ржи» про жизнь Сэлинджера.

Беседовала Олеся Трошина Комедия «Каникулы Президента» выходит в прокат 29 марта.