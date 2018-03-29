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5 боевиков с брутальными героями
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5 боевиков с брутальными героями 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Когда хочется простой честной мясорубки, без интриг и неожиданных сюжетных поворотов, без необходимости ломать голову. Но чтобы при этом герои были честны, отважны и во всем правы.
К премьере на ivi фильма «Дикий» мы собрали несколько боевиков о брутальных героях.

Дикий

Braven, 2017
В глуши в Канаде живет с семьей работник лесопилки. Однажды его охотничьим домиком решают воспользоваться наркоторговцы, и им не нужны свидетели. Впрочем, довольно скоро они пожалеют о том, что сунулись в эти края. В главной роли Джейсон Момоа — два метра мускулов и ярости.

Скиф

У боярина Лютобора подлые наемники похищают любимую жену и новорожденного сына. Он такую обиду терпеть не намерен, поэтому принуждает к сотрудничеству одного из нападавших и отправляется на поиски семьи.

Гладиатор

Gladiator, 2000
Историческая драма о честном и справедливом генерале Максимусе, которого подвергают гонениям, чтобы он не занял римский престол. Несмотря на козни, генерал выживает и становится самым крутым гладиатором в мире.

Заложница

Taken, 2007
Албанские мафиозники нашли себе выгодный бизнес — похищать в парижском аэропорту хорошеньких девушек и продавать в секс-рабство. Однажды им не повезло связаться с американкой Ким, потому что у нее очень крутой папа — бывший агент ЦРУ.

Коммандос

Commando, 1985
Другой разгневанный отец — военный офицер, принимавший участие в куче секретных спецопераций. Один из обиженных диктаторов решает похитить его дочку и шантажировать отставного полковника. Тот, разумеется, явится к нему с целым арсеналом. Старый-добрый боевик из 80-х с Арнольдом Шварценеггером.
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