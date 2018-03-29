Ещё
Становится все страшнее: новый трейлер «Рассказа служанки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Становится все страшнее: новый трейлер «Рассказа служанки» 

Ivi.ru 14 минут назад
Фото: Ivi.ru
Сервис Hulu выпустил новый трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки». До выхода первой серии осталось меньше месяца — премьера назначена на 25 апреля.
Этот трейлер выглядит еще мрачнее, чем первые два, хотя казалось бы — куда дальше.
В прошлом году «Рассказ служанки» был признан лучшей телевизионной драмой года на премии «Эмми» и на «Золотом Глобусе». Похоже, создатели проекта не собираются останавливаться на достигнутом.
Если вы каким-то чудом еще не видели первый сезон, можно посмотреть его на ivi.
Рассказ служанки
Ivi.ru: последние новости
15 свежих российских фильмов, которыми можно гордиться 18 самых обсуждаемых фильмов XXI века 10 уютных фильмов, которые скрасят ожидание весны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
15 российских фильмов, которыми можно гордиться13
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией126
Самые обсуждаемые фильмы XXI века5
Какой сериал самый дорогой в истории19
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение