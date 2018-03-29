Становится все страшнее: новый трейлер «Рассказа служанки»

Сервис Hulu выпустил новый трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки». До выхода первой серии осталось меньше месяца — премьера назначена на 25 апреля.

Этот трейлер выглядит еще мрачнее, чем первые два, хотя казалось бы — куда дальше.

В прошлом году «Рассказ служанки» был признан лучшей телевизионной драмой года на премии «Эмми» и на «Золотом Глобусе». Похоже, создатели проекта не собираются останавливаться на достигнутом.

Если вы каким-то чудом еще не видели первый сезон, можно посмотреть его на ivi.

Рассказ служанки