Съемки четвертого сезона «Фарго» начнутся только в 2019 году 

«Думаю, мы точно начнем съемки в следующем году. Премьера шоу вряд ли состоится сразу после этого. Во многом потому, что это зимнее шоу. Мне нужно написать сценарий для всех эпизодов, все подготовить, отснять их — думаю, все будет готово к этой или следующей зиме», — цитирует Афиша Daily Ноа Хоули. Первый сезон сериала «Фарго» вышел 15 апреля 2014 года. Проект вдохновлен одноименным фильмом братьев Коэн, который они сняли в 1996 году. Они же выступили исполнительными продюсерами сериала. В перовм сезоне главные роли исполнили Билли Боб Торнтон и Мартин Фримен. Во втором — Кирстен Данст и Патрик Уилсон. В третьем — Юэн Макгрегор и Кэрри Кун. За время существования сериала, он был удостоен премией «Эмми» и двумя «Золотыми глобусами». Премьера 3 сезона сериала прошла в апреле 2017 года. Он также, как и два предыдущих, получил высокие оценки критиков.