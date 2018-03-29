Самарский музей Эльдара Рязанова откроют этой весной

В Самаре реставраторы заканчивают работы в будущем музее Эльдара Рязанова . Его планируют открыть весной. Об этом сообщили представители мэрии.

— Мемориальная часть экспозиции будет располагаться на первом этаже здания по адресу Фрунзе, 120, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Сейчас в помещении музея идет подготовка к монтажу музейной экспозиции, выставочного и мультимедийного оборудования. Также реставраторы приводят в порядок мебель, которая принадлежала самарским родственникам режиссера.

Экспонаты в музей передала семья Эльдара Рязанова, члены московского киноклуба «Эльдар», коллеги, актеры фильмов и жители Самары. В комнате, где родился режиссер, воссоздадут тему пребывания в эвакуации и атмосферу Куйбышева как запасной столицы.

Всю экспозицию разделили на три зала: «Мемориальная квартира семьи Рязанова», «Куйбышев — запасная столица» и зал, рассказывающий о «возвращении» режиссера в Самару. Вторую часть экспозиции посвятят творчеству Эльдара Рязанова: кино, поэзии, сценариям, книгам и телевизионным проектам.

Осенью рядом с будущим музеем установили памятник режиссеру. Его открыли в конце октября. Здесь также обустраивают сквер имени Эльдара Рязанова. Его изюминкой станет открытый кинотеатр.