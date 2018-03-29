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Самарский музей Эльдара Рязанова откроют этой весной
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Самарский музей Эльдара Рязанова откроют этой весной 

63.ru 29 минут назад
Фото: 63.ru
В Самаре реставраторы заканчивают работы в будущем музее Эльдара Рязанова. Его планируют открыть весной. Об этом сообщили представители мэрии.
— Мемориальная часть экспозиции будет располагаться на первом этаже здания по адресу Фрунзе, 120, — рассказали в пресс-службе городской администрации. — Сейчас в помещении музея идет подготовка к монтажу музейной экспозиции, выставочного и мультимедийного оборудования. Также реставраторы приводят в порядок мебель, которая принадлежала самарским родственникам режиссера.
Экспонаты в музей передала семья Эльдара Рязанова, члены московского киноклуба «Эльдар», коллеги, актеры фильмов и жители Самары. В комнате, где родился режиссер, воссоздадут тему пребывания в эвакуации и атмосферу Куйбышева как запасной столицы.
Всю экспозицию разделили на три зала: «Мемориальная квартира семьи Рязанова», «Куйбышев — запасная столица» и зал, рассказывающий о «возвращении» режиссера в Самару. Вторую часть экспозиции посвятят творчеству Эльдара Рязанова: кино, поэзии, сценариям, книгам и телевизионным проектам.
Осенью рядом с будущим музеем установили памятник режиссеру. Его открыли в конце октября. Здесь также обустраивают сквер имени Эльдара Рязанова. Его изюминкой станет открытый кинотеатр.
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