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Фильм о Вивьен Вествуд покажут в «Пионере»
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Фильм о Вивьен Вествуд покажут в «Пионере» 

The Blueprint 2 часа назад
Фото: The Blueprint
В рамках фестиваля «Пионеры моды» в кинотеатре «Пионер» 19 апреля выйдет в прокат фильм «Westwood: Punk, Icon, Activist». Документальная лента режиссера Лоры Такер рассказывает даже не о моде, а о характере и активистской деятельности Вивьен Вествуд. «Мы снимали фильм три года и запечатлели самые разные стороны жизни Вивьен. Вместе с ней мы побывали за полярным кругом, когда Вествуд участвовала в одной из миссий „Гринписа“, ездили по стране во время ее кампании против добычи нефти методом гидроразрыва и присутствовали на церемонии открытия флагманских магазинов бренда в Нью-Йорке и Париже», — рассказала Такер. Мировая премьера фильма прошла в январе на фестивале Sundance, где картина была номинирована на Гран-при жюри.
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