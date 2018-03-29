В Нижегородской области объявлены имена лауреатов театральной премии имени Н. И. Собольщикова-Самарина 

В 2018 году премии удостоены заслуженная артистка РСФСР, актриса Саровского драматического театра Эмма Арсеньева, заслуженная артистка РФ, актриса Нижегородского театра оперы и балета Нина Товстоног и актриса Нижегородского театра драмы Маргарита Юрьева. Почетный штандарт губернатора уже во второй раз подряд вручен Дзержинскому театру драмы.
Также в рамках церемонии, приуроченной к Международному дню театра, состоялось награждение победителей областного фестиваля-конкурса «Премьеры сезона». Премии вручены актрисе Дзержинского театра кукол Ирине Абаховой за роль Бабы-Яги в спектакле «Царевна-лягушка», режиссеру Линасу Зайкаускасу за спектакль «Наш городок», художнику Кстовского театра кукол Ирине Боровитиной за выразительные образы животных в спектакле «Маугли», Марии Ладо за музыкальное оформление драмы «О Сане, Ване, любви и разлуке», артистке Арзамасского театра драмы Елене Лупачевой за роль Софьи в спектакле «Зыковы», солистке Нижегородского театра оперы и балета Светлане Ползиковой за партию Земфиры в опере «Алеко», Кстовскому театру кукол за бережное отношение к детям, Нижегородскому театральному училищу за спектакль «Ящерица», артисту театра драмы Александру Лапшову за роль Режиссера в спектакле «Наш городок» и Дзержинскому театру драмы за актерский ансамбль в спектакле «О Сане, Ване, любви и разлуке».