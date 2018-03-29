Продолжение «Пчелки Майи»: тизер и перенос премьеры 

Пчелку Майю скоро снова можно будет увидеть на больших экранах. 17 мая в кино выходит фильм «Пчелка Майя и Кубок меда». О сюжете картины ничего не известно, кроме того, что нам показали в 30-секундном тизере.
Судя по названию, дальше мы можем ждать картины «Пчелка Майя и Орден Стрекозы» или «Пчелка Майя и Принц-полупчела».
Рейтинг картины, как и у мультсериала, для самых маленьких — «0+».
Источник: iVideos
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