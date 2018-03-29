В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»

Hulu опубликовали новый трейлер ко второму сезону сериала «Рассказ служанки», премьера которого состоится 25 апреля этого года. Всего во второй сезон войдут тринадцать эпизодов.

Сюжет второго сезона развернется вокруг главной героини — служанки Фредовой, которая в финале прошлого сезона узнала о своей беременности. Теперь ей придется найти новые силы для сопротивления, чтобы избавить будущего ребенка от ужасов республики Галаад.