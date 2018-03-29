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В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки»
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В сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Hulu опубликовали новый трейлер ко второму сезону сериала «Рассказ служанки», премьера которого состоится 25 апреля этого года. Всего во второй сезон войдут тринадцать эпизодов.
Сюжет второго сезона развернется вокруг главной героини — служанки Фредовой, которая в финале прошлого сезона узнала о своей беременности. Теперь ей придется найти новые силы для сопротивления, чтобы избавить будущего ребенка от ужасов республики Галаад.
В сериале снимаются Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Макс Мингелла, Аманда Бругел, Джозеф Файнс, Мадлен Брюэр, О. Т. Фагбенли, Энн Дауд, Самира Уайли и Алексис Бледел. Создателем и исполнительным продюсером выступает Брюс Миллер.
«Рассказ служанки» — это история отчаянного сопротивления тоталитарной системе, власть в которой принадлежит военным. Сериал основан на одноименном романе канадской писательницы Маргарет Этвуд. В 2017 году «Рассказ служанки» получил «Эмми», а также был отмечен премией «Золотой глобус» как лучший сериал.
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