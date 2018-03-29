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6 мультфильмов, в которых пел Олег Анофриев
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6 мультфильмов, в которых пел Олег Анофриев 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Кадр из мультфильма "В порту"
Вчера 28 марта умер прекрасный российский актер Олег Анофриев. Поэтому мы решили вспомнить самые любимые мультфильмы, в которых пел Олег Андреевич.

«Бременские музыканты»

Это, конечно, одна из самых известных работ Анофриева в мультфильме. Помните, в детстве особенно впечатляло, когда мама рассказывала, что и за Трубадура, и за Атаманшу поет один и тот же человек.

«Ситцевая улица»

Прекрасный старый мультфильм о том, как от девочки, которая неаккуратно обращалась с одеждой, сбежали все платья и ей пришлось отправиться на ткацкую фабрику, чтобы сделать новое платье с помощью Пушка, Шпульки и Челночка (чьи партии как раз и исполняет Олег Анофриев).

«Как львенок и черепаха пели песню»

Прекрасный и до сих пор любимый трехлетками мультфильм с музыкой Гладкова и вокалом Анофриева. И тут он умудрился спеть и за Львенка и за Черепаху.

«Шел трамвай десятый номер»

Мультфильм 1974 года по стихотворениям Сергея Михалкова. Помните, у всех была такая большая серая книжка? Все мужские партии (а также песню про упрямого Фому, которого съели крокодилы) в этом мультфильме исполняет Олег Анофриев.

«Ничуть не страшно»

Название не особо запомнилось, но на самом деле этот мультфильм смотрели все дети 80-х и посмотрев на картинку вы точно вспомните историю о том, как мальчик Коля и его маленький брат Юра пошли ночью на поле, чтобы нарвать цветов для мамы — а нарвались на привидений. Которые, впрочем, оказались добрыми. Тексты для песен написал Генрих Сапгир, а одна из исполнителей был Олег Анофриев.

«В порту»

Великолепный и любимый мультфильм с зарисовками из жизни черноморского порта. Поют там Олег Анофриев и Валентина Толкунова, музыка — Марка Минкова.
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