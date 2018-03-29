Хью Джекман поучаствует в школьных разборках 

Хью Джекман может возглавить актерский состав нового фильма «Непутевая учеба» (Bad Education) от продюсеров оскароносного «Ла-Ла Лэнда».
Кори Финли («Чистокровные») срежиссирует проект по сценарию Майка Маковски («Я думаю, теперь мы одни»).
Сюжет фильма держится в секрете, но уже известно, что он будет основан на реальных событиях, произошедших с Маковски в старшей школе. Близкой по духу называют картину «Выскочка» Александра Пэйна, в которой описывается противостояние школьного учителя и самой активной ученицы.
Добавим, что Хью Джекман недавно завершил съемки в биографической драме «The Front Runner», актер изобразил сенатора Гэри Харта, чья предвыборная кампания закончилась скандалом из-за внебрачной связи. Премьера ленты пока не назначена.