Ещё
Хью Джекман поучаствует в школьных разборках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хью Джекман поучаствует в школьных разборках 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Хью Джекман может возглавить актерский состав нового фильма «Непутевая учеба» (Bad Education) от продюсеров оскароносного «Ла-Ла Лэнда».
Кори Финли («Чистокровные») срежиссирует проект по сценарию Майка Маковски («Я думаю, теперь мы одни»).
Сюжет фильма держится в секрете, но уже известно, что он будет основан на реальных событиях, произошедших с Маковски в старшей школе. Близкой по духу называют картину «Выскочка» Александра Пэйна, в которой описывается противостояние школьного учителя и самой активной ученицы.
Добавим, что Хью Джекман недавно завершил съемки в биографической драме «The Front Runner», актер изобразил сенатора Гэри Харта, чья предвыборная кампания закончилась скандалом из-за внебрачной связи. Премьера ленты пока не назначена.
Киноафиша: последние новости
Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Тайки Вайтити Кевин Бейкон сойдет с ума в новом хорроре Крис Эванс больше не будет сниматься в роли Капитана Америка
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров4
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться14
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»3
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией142
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение