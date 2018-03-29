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Скарлетт Йоханссон снимется в комедии о Гитлере от создателя «Тор: Рагнарек»
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Скарлетт Йоханссон снимется в комедии о Гитлере от создателя «Тор: Рагнарек» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Скарлетт Йоханссон решила поддержать практически коллегу Тайку Вайтити, режиссера «Тор: Рагнарек» — и согласилась сняться в следующем его проекте, комедии о Гитлере, в которой Вайтити превратит нацистского лидера в глуповатого и смешного воображаемого друга немецкого подростка. Интересно, что съемками проекта займется студия Fox Searchlight, выпустившая оскароносные «Три билборда» и «Форму воды».
В центре сюжета окажется немецкий подросток, который узнает, что его мать прячет в доме мальчика-еврея. Это открытие становится для главного героя последней каплей — он, тоскуя по ушедшему на фронт отцу и не в силах воспринимать жестокие реалии гитлерюгенда, придумывает себе воображаемого друга, глуповатого и смешного Гитлера.
Кстати, этого самого воображаемого Гитлера, «глуповатого и смешного», собирается, предположительно, изобразить сам Тайка Вайтити — так что заранее можно ожидать чего-то вроде Корга из «Тор: Рагнарек», которого также сыграл режиссер. А какая именно роль предложена Скарлетт Йоханссон, пока неизвестно.
Съемки фильма начнутся осенью 2018 года, даты премьеры у картины еще нет. попкорнnews
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