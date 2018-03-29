Скарлетт Йоханссон сыграет у режиссера фильма «Тор: Рагнарек»

Актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме «Кролик Джоджо» у режиссера Тайки Вайтити, сообщает Deadline.

Лентой занимается компания Fox Searchlight.

Действие разворачивается во Вторую мировую войну. По сюжету, главный герой обнаруживает, что его мать (Йоханссон) прячет в их доме еврейскую девочку.

И Йоханссон, и Вайтити связаны с киновселенной Marvel — актриса играет Черную Вдову, а режиссер снял ленту «Тор: Рагнарек».