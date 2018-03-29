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Скарлетт Йоханссон сыграет у режиссера фильма «Тор: Рагнарек»
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Скарлетт Йоханссон сыграет у режиссера фильма «Тор: Рагнарек» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Актриса Скарлетт Йоханссон сыграет в фильме «Кролик Джоджо» у режиссера Тайки Вайтити, сообщает Deadline.
Лентой занимается компания Fox Searchlight.
Действие разворачивается во Вторую мировую войну. По сюжету, главный герой обнаруживает, что его мать (Йоханссон) прячет в их доме еврейскую девочку.
И Йоханссон, и Вайтити связаны с киновселенной Marvel — актриса играет Черную Вдову, а режиссер снял ленту «Тор: Рагнарек».
Ранее сообщалось, что актрису Тессу Томпсон, сыгравшую Валькирию в фильме «Тор: Рагнарек», пригласили в спин-офф «Людей в черном», где также снимется исполнитель роли Тора Крис Хемсворт.
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