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В Театре на Юго-Западе премьера — детский спектакль «Дневник Элли»
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В Театре на Юго-Западе премьера — детский спектакль «Дневник Элли» 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В ближайшие выходные свою новую работу на суд маленьких зрителей представит актер, режиссер, основатель московской «Школы озвучивания и дубляжа» и представитель легендарной династии Михаил Белякович.
Михаил Белякович решил сделать собственную сценическую версию знаменитой книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Свой спектакль он назвал «Дневник Элли. Изумрудный город». В этой постановке Михаил постарался соединить все современные возможности театра — грим, костюмы, декорации — на уровне лучших диснеевских фильмов, наполнить сцену настоящим волшебством — спецэффектами, дивной музыкой и профессиональным звуком.
Артисты специально ездили на студию звукозаписи, чтобы спеть и записать песни своих героев. А танцы каждому персонажу поставил знаменитый театральный хореограф Артур Ощепков.
Юные зрители познакомятся с главной героиней спектакля Элли и ее верными друзьями, вместе с ними побывают в лапах людоеда, сразятся со злой волшебницей Бастиндой и ее бандой летучих обезьян.
Но, чтобы попасть в заветный Изумрудный город, им, как и действующим лицам постановки, придется пройти множество испытаний, которые помогут приобрести новые и очень важные человеческие качества.
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