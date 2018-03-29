В Театре на Юго-Западе премьера — детский спектакль «Дневник Элли»

В ближайшие выходные свою новую работу на суд маленьких зрителей представит актер, режиссер, основатель московской «Школы озвучивания и дубляжа» и представитель легендарной династии Михаил Белякович

Михаил Белякович решил сделать собственную сценическую версию знаменитой книги Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Свой спектакль он назвал «Дневник Элли. Изумрудный город». В этой постановке Михаил постарался соединить все современные возможности театра — грим, костюмы, декорации — на уровне лучших диснеевских фильмов, наполнить сцену настоящим волшебством — спецэффектами, дивной музыкой и профессиональным звуком.

Артисты специально ездили на студию звукозаписи, чтобы спеть и записать песни своих героев. А танцы каждому персонажу поставил знаменитый театральный хореограф Артур Ощепков.

Юные зрители познакомятся с главной героиней спектакля Элли и ее верными друзьями, вместе с ними побывают в лапах людоеда, сразятся со злой волшебницей Бастиндой и ее бандой летучих обезьян.

Но, чтобы попасть в заветный Изумрудный город, им, как и действующим лицам постановки, придется пройти множество испытаний, которые помогут приобрести новые и очень важные человеческие качества.