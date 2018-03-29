Фильмы «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак» поборются за приз мэра Москвы в области киноискусства

«В День российского кино, 27 августа, мы подведем итоги и наградим те команды, которые заявились в этом году. Я хочу сказать, что с момента старта конкурса прошло 2,5 месяца и уже более 20 заявок в Москино подано от кинопроизводителей. Среди заявок фильмы: «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак». Режиссеры уже подали заявки и рассчитывают на победу», — сказал В. Филиппов.

В 2017 г. был вручен специальный приз Мэра Москвы для фильмов, которые в своем видеоряде показывают современную Москву.