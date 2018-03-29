Ещё
Фильмы «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак» поборются за приз мэра Москвы в области киноискусства
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фильмы «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак» поборются за приз мэра Москвы в области киноискусства 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Фантастический фильм «Притяжение» Федора Бондарчука, комедия «Призрак» Александра Войтинского и драма «Нелюбовь» Андрея Звягинцева поборются за приз мэра столицы «За создание образа Москвы в киноискусстве». Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.
«В День российского кино, 27 августа, мы подведем итоги и наградим те команды, которые заявились в этом году. Я хочу сказать, что с момента старта конкурса прошло 2,5 месяца и уже более 20 заявок в Москино подано от кинопроизводителей. Среди заявок фильмы: «Притяжение», «Нелюбовь», «Призрак». Режиссеры уже подали заявки и рассчитывают на победу», — сказал В. Филиппов.
В 2017 г. был вручен специальный приз Мэра Москвы для фильмов, которые в своем видеоряде показывают современную Москву.
Агентство «Москва»: последние новости
Озвучивший героев мультфильма «Как Львенок и Черепаха пели песню» О.Анофриев скончался на 88-м году жизни Дом кино 1 апреля отпразднует 85-летие А.Митты проведением семинара режиссера Движение на ул. Суворовская и в 1-м Электрозаводском пер. перекроют 27-28 марта из-за съемок фильма
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров4
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться14
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»3
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией142
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение