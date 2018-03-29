Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес 

Билл Найи («Реальная любовь»), Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джей Барушель («Вышибала») присоединились к Андреа Райзборо, Зои Каздан и Тахару Рахиму в безымянном проекте Лоне Шерфиг («Воспитание чувств»).
Действие фильма, получившего неофициальное название «Секреты из Русской Чайной / Secrets From the Russian Tea Room», развернется на Манхэттене в роскошном русском ресторане. Его владельца сыграет Билл Найи.
Калеб Лэндри Джонс перевоплотится в парня, отчаянно ищущего любую работу. Джей Барушель получил роль молодого юриста с высокими моральными качествами, но низкой самооценкой.
Работа над картиной уже началась в Торонто. Съемки также пройдут в Копенгагене, на родине режиссера, и в Нью-Йорке.