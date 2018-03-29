Ещё
Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес
Далее:
Читайте также:
Ещё

Билл Найи, Калеб Лэндри Джонс и Джей Барушель попали в русский ресторанный бизнес 

Киноафиша 45 минут назад
Фото: Киноафиша
Билл Найи («Реальная любовь»), Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») и Джей Барушель («Вышибала») присоединились к Андреа Райзборо, Зои Каздан и Тахару Рахиму в безымянном проекте Лоне Шерфиг («Воспитание чувств»).
Действие фильма, получившего неофициальное название «Секреты из Русской Чайной / Secrets From the Russian Tea Room», развернется на Манхэттене в роскошном русском ресторане. Его владельца сыграет Билл Найи.
Калеб Лэндри Джонс перевоплотится в парня, отчаянно ищущего любую работу. Джей Барушель получил роль молодого юриста с высокими моральными качествами, но низкой самооценкой.
Работа над картиной уже началась в Торонто. Съемки также пройдут в Копенгагене, на родине режиссера, и в Нью-Йорке.
Киноафиша: последние новости
Скарлетт Йоханссон снимется в новом фильме Тайки Вайтити Крис Эванс больше не будет сниматься в роли Капитана Америка Хью Джекман поучаствует в школьных разборках
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Том Круз прыгнул с высоты 7,5 километров4
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться14
Объявлены первые участники «Нашествия-2018»3
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией142
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение