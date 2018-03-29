Фото: Лили Рейнхарт, Коул Спроус, Кей Джей Апа и другие звезды «Ривердэйла» на PaleyFest 2018

Молодые звезды сериала «Ривердэйл» стали гостями фестиваля PaleyFest 2018 и не только порадовали фотографов появлением на красной дорожке, но и пообщались с фанатами, ответив на вопросы о сериале и — сюрприз, сюрприз — своей личной жизни. Если на вопросы о сериале актеры отвечали охотно, то вот вопросы по поводу романов на съемочной площадке и вне ее остались без ответа. Чуть ли не самым ярким моментом сессии вопросов/ответов стал вопрос какой-то смелой поклонницы «Ривердэйла», которая решила прямо спросить у Лили Рейнхарт и Коула Спроуса, встречаются ли они в реальной жизни. На это Мадлен Петш (играет Шерил Блоссом) заявила, что это «неуместный вопрос» (хотя к ней он, собственно, не относился), а Коул Спроус после неловкого молчания ответил классическим «Без комментариев».

Видео этого момента:

Фото каста «Ривердэйла»:

попкорнnews