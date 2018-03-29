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Be In Open проведут фестиваль короткометражек о моде
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Be In Open проведут фестиваль короткометражек о моде 

The Blueprint 35 минут назад
Фото: The Blueprint
Форум новой модной индустрии Be In Open ранее объявлял прием заявок на конкурс короткометражных фильмов о моде BIOF 2018. Участие приняли более 120 режиссеров, фотографов, продюсеров и дизайнеров. Теперь жюри выбрало шорт-лист из 15 финалистов, работы которых будут показаны на фестивале 1-3 июня накануне четвертого форума Be In Open, а 7 июня выберут победителей. Цель фестиваля и конкурса — познакомить зрителей с работами современных локальных дизайнеров и художников — видео-артом, короткометражными фильмами и кампаниями. Посмотреть список финалистов можно тут.
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