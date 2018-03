«Человеческую многоножку» можно будет почитать

Один из самых скандальных хорроров, «Человеческая многоножка», продолжит свою жизнь, на этот раз в виде графической новеллы. Обложку будущей книги продемонстрировал режиссёр трилогии Том Сикс

We don’t have the right deal with a distributor yet but the graphic novel of the first Human Centipede is fucking ready for world domination! pic.twitter.com/fHqlh963AO

— Tom Six (@tom_six) 27 марта 2018 г.

Мы пока не заключили должный договор с дистрибьютором, но графический роман по первой «Человеческой многоножке» готов к мировому господству!

Все три фильма «Человеческая многоножка» посвящены жестоким и безумным экспериментам над людьми. Первый из них был снят в 2009 году и получил ряд наград на кинофестивалях. Арт-хаусная эстетика картины повлияла на жанр хорроров и на культуру в целом. Посвящённый фильму эпизод «Человекайпадоножка» появился в мультсериале «Южный парк», а в 2010 году хоррор обзавёлся порнопародией The Human Sexipede.