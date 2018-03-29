«Космическую одиссею» покажут на 70-мм пленке

Фото: кадр из фильма «2001 год: Космическая одиссея»

Режиссер Кристофер Нолан планирует представить на Международном Каннском кинофестивале фильм «2001 год: Космическая одиссея» Стэнли Кубрика на 70-миллиметровой пленке. В этом формате фильм покажут впервые с момента его проката в 1968 году. Интересно, что сама пленка не подвергалась реставрации, ее копию просто создали заново с помощью старых негативов.

Таким образом Нолан планирует отметить 50-летие фильма, увидевшего свет 2 апреля 1968 года, сообщает The Hollywood Reporter . По словам режиссера, его самым первым воспоминанием о кино стал просмотр «Космической одиссеи» с отцом в кинотеатре на Лестер-сквер.

Директор кинофестиваля отметил, что показ ленты в таком формате — большая честь. Вдова Кубрика лично поблагодарила Кристофера Нолана за эту инициативу.

В мае фильм «2001 год: Космическая одиссея» покажут в кинотеатрах США.