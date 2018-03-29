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Кирилла Кяро сам выполнял трюки на съемках нового сериала
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Кирилла Кяро сам выполнял трюки на съемках нового сериала 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
В центре сюжета — журналист интернет-издания Олег Сорокин (Кирилл Кяро), который ведёт собственное расследование убийств самых богатых людей страны. Сорокин всё ближе и ближе подбирается к преступному синдикату, но действовать приходится в одиночку — никто не верит в его «теорию заговоров». После того, как он пытается предупредить влиятельного банкира о готовящемся покушении, охоту открывают и на самого Сорокина.
Кирилл Кяро, который исполняет роль журналиста Олега Сорокина, поделился своими впечатлениями от работы над проектом. «Журналист — очень зависимая профессия, и чтобы успешно ей заниматься надо быть фанатом своего дела и внутренне свободным человеком. Мой герой именно такой: ему до всего есть дело, он любит оказываться в самых неожиданных и неудобных местах, ему редко рады. Но в каком-то смысле Сорокин — лузер, неудачник, у которого нет денег, он потерял семью, а сейчас ему приходится работать в неизвестном, „жёлтом“ издании. В начале фильма у него никого нет, кроме его друга редактора и неожиданно появившейся девочки, которой он нужен, чтобы отомстить. Но Сорокин никогда не теряет оптимизм и чувствует прелесть жизни — этих качеств у моих прежних героев было меньше», — рассказал актер. Он также подчеркнул, что в сериале много трюков и погонь, некоторые из которых он выполнял сам. «Мне нужно было для подлинности энергии и драйва, в котором постоянно живет мой герой», — заявил он.
Фото: пресс-служба НТВ
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