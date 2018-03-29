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Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками для ММКФ
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Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками для ММКФ 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает Агентство «Москва».
"Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ", — рассказал замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов.
ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля. Даты проведения фестиваля пришлось перенести в связи с проведением ЧМ-2018 по футболу.
Кроме основного конкурса на ММКФ организуют конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы лучших зарубежных фильмов.
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