Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками для ММКФ

Кинотеатры «Космос», «Звезда» и «Юность» впервые станут площадками Московского международного кинофестиваля (ММКФ), сообщает Агентство «Москва»

"Мы в этом году вместе с организаторами ММКФ расширяем площадку проведения фестиваля и кинотеатры сети «Московское кино» впервые, в таком широком формате, являются официальными площадками ММКФ", — рассказал замруководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов

ММКФ пройдет в столице с 19 по 26 апреля. Даты проведения фестиваля пришлось перенести в связи с проведением ЧМ-2018 по футболу.

Кроме основного конкурса на ММКФ организуют конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы лучших зарубежных фильмов.