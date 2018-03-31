Российская кинопремия «Ника». Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 апреля 2018 года состоится XXXI торжественная церемония вручения российской кинопремии «Ника».

"Ника" — российская кинематографическая премия. Вручается ежегодно за российские фильмы, вышедшие в прокат в год, предшествующий церемонии награждения.

История

Была учреждена секретариатом Союза кинематографистов СССР в 1988 году по инициативе режиссера, директора Центрального дома кинематографистов (ЦДК) Юлия Гусмана . Первая церемония вручения премии состоялась 17 декабря 1988 года в ЦДК. Победители в 14 номинациях были определены по итогам голосования членов Союза кинематографистов. Им вручалась позолоченная бронзовая статуэтка древнегреческой крылатой богини победы Ники (автор — скульптор Сергей Микульский).

Наибольшего числа призов на первой церемонии была удостоен фильм Тенгиза Абуладзе «Покаяние». Картина победила сразу в шести номинациях: за лучший игровой фильм, режиссуру, мужскую роль, сценарий, операторскую работу и работу художника-постановщика.

Кроме этого, во время церемонии 1988 года режиссеру Владимиру Меньшову была передана статуэтка американской кинопремии «Оскар», присужденная его фильму «Москва слезам не верит» в 1981 году.

В 1989 году награда Союза кинематографистов получила официальное название — «Ника».

В 1991 году Союз кинематографистов СССР был преобразован в новую организацию — Конфедерацию союзов кинематографистов, которая вручала премию в 1991-1992 годах.

Члены академии (представители всех кинематографических специальностей, делегированные региональными отделениями Союза кинематографистов России) выбирают победителей тайным голосованием в двух турах, а в почетных номинациях — в одном.

Номинации

Количество номинаций «Ники» неоднократно менялось. В настоящее время их насчитывается 16 (лучший игровой, неигровой, анимационный фильмы; награды лучшим режиссерам, сценаристам, операторам, актерам и пр.).

До 1995 года включительно вручались отдельные статуэтки за лучшие документальные и научно-популярные фильмы. В 1996 году эти две категории были объединены под названием «За лучший неигровой фильм». Также в 1994-1995 годах специальное жюри выбирало лучшего кинопродюсера. В 2002 году была добавлена номинация «Открытие года».

С момента создания «Ники» ежегодно присуждается почетная премия «Честь и достоинство» (с 2016 года носит имя режиссера Эльдара Рязанова). С середины 2000-х годов также вручаются специальные призы Совета академии: «За творческие достижения в области телевизионной кинематографии» (с 2005 года) и «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» (с 2007 года; в 2013 году назван в честь режиссера Алексея Германа — старшего).

Место и время проведения церемоний

В 1988-1996 годах премия «Ника» вручалась ежегодно в декабре. С 1997 года церемония проводится весной, в марте или апреле.

Местом вручения «Ники» в разное время были Центральный дом кинематографистов (1988-2002), Московский международный Дом музыки (2003, 2004), Центральный академический театр Российской армии (2005-2008), Государственный академический театр «Московская оперетта» (2009-2011, 2013, 2014), концертный зал «Крокус Сити Холл» (2012), театр «Русская песня» (2015, 2016).

Рекорды

Рекорд по числу выигранных статуэток в рамках одной церемонии (7) принадлежит трем фильмам: «Тельцу» Александра Сокурова в 2002 году, «Орде» Андрея Прошкина в 2013 году и «Трудно быть богом» Алексея Германа — старшего в 2015 году. Фильм Прошкина на церемонии 2013 года также установил рекорд по числу номинаций — 11, в 2015 году это достижение повторил «Левиафан» Андрея Звягинцева

"Ника" — 2017

1 марта 2017 года были объявлены номинанты в основных категориях, а также обладатели специальных призов. В число последних вошли: режиссеры Александр Сокуров (номинация «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова) и Александр Митта (специальный приз Совета академии «За выдающийся вклад в отечественный кинематограф» имени Алексея Германа), кинокритик Андрей Плахов ("За вклад в кинематографические науки, критику и образование") и многосерийный фильм Павла Бардина «Салам, Масква» ("За творческие достижения в области телевизионной кинематографии").

"Ника" — 2018

В тот же день стали известны имена почетных лауреатов премии. Владимир Этуш был отмечен в номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова, восьмисерийный фильм Владимира Котта Петр Лещенко . Все, что было…" — в номинации «За творческие достижения в области телевизионного кинематографа». Также было принято решение вручить приз «За вклад в кинематографические науки, критику и образование» Санкт-Петербургскому государственному институту кино и телевидения, которому в 2018 году исполняется 100 лет.

В 2018 году церемония вручения премии «Ника» состоится в концертном зале Vegas City Hall (город Красногорск, Московская область).

Официальный сайт: kino-nika.com