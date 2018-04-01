Ещё
В Москве вручат кинематографическую премию «Ника»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве вручат кинематографическую премию «Ника» 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» пройдет в воскресенье в Vegas City Hall в Москве, сообщила пресс-служба премии.
В номинации «Лучший фильм года» представлены шесть картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Звягинцев, Балагов и Хлебников выдвинуты в номинации «За лучшую режиссерскую работу».
Лучшими актерами могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). В номинации «Лучшая актриса» представлены Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота").
В номинации лучшие актеры второго плана представлены Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих за два фильма — «Большой» и «Карп отмороженный».
"Лауреатом в почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал народный артист СССР Владимир Этуш ("Кавказская пленница"), отметивший в прошлом году свое 95-летие", — сообщила пресс-служба.
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.
РИА Новости: последние новости
Кинопремьеры недели: "Не в себе" Содерберга и новый фильм Стивена Спилберга Биография Александра Збруева В "Союзмультфильме" назвали утратой уход из жизни актера Анофриева
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»86
Тест: что вы помните о «Джентльменах удачи»?16
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией153
Самые заметные роли Олега Анофриева6
Тест: угадайте роли Андрея Миронова по кинокадру42
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение