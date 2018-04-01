В Москве вручат кинематографическую премию «Ника» 

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника» пройдет в воскресенье в Vegas City Hall в Москве, сообщила пресс-служба премии.
В номинации «Лучший фильм года» представлены шесть картин: «Аритмия» Бориса Хлебникова, «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, «Холодное танго» Павла Чухрая, «Салют-7» Клима Шипенко, «Теснота» Кантемира Балагова и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» Александра Ханта.
Звягинцев, Балагов и Хлебников выдвинуты в номинации «За лучшую режиссерскую работу».
Лучшими актерами могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). В номинации «Лучшая актриса» представлены Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота").
В номинации лучшие актеры второго плана представлены Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих за два фильма — «Большой» и «Карп отмороженный».
"Лауреатом в почетной номинации «Честь и достоинство» имени Эльдара Рязанова стал народный артист СССР Владимир Этуш ("Кавказская пленница"), отметивший в прошлом году свое 95-летие", — сообщила пресс-служба.
Премия «Ника» была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.