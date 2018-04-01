В Москве вручат премию «Ника»

Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в воскресенье в Vegas City Hall в Москве, сообщила пресс-служба премии.

Звягинцев, Балагов и Хлебников выдвинуты в номинации "За лучшую режиссерскую работу".

"Лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал народный артист СССР Владимир Этуш ("Кавказская пленница"), отметивший в прошлом году свое 95-летие", — сообщила пресс-служба.