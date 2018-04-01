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В Москве вручат премию «Ника»
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В Москве вручат премию «Ника» 

РИА Новости 2 минуты назад
Фото: РИА Новости
Церемония вручения национальной кинематографической премии "Ника" пройдет в воскресенье в Vegas City Hall в Москве, сообщила пресс-служба премии.
В номинации "Лучший фильм года" представлены шесть картин: "Аритмия" Бориса Хлебникова, "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, "Холодное танго" Павла Чухрая, "Салют-7" Клима Шипенко, "Теснота" Кантемира Балагова и "Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов" Александра Ханта.
Звягинцев, Балагов и Хлебников выдвинуты в номинации "За лучшую режиссерскую работу".
Лучшими актерами могут стать Валерий Маслов ("Турецкое седло"), Евгений Ткачук ("Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов"), Александр Яценко ("Аритмия"). В номинации "Лучшая актриса" представлены Марина Неелова ("Карп отмороженный"), Ирина Горбачева ("Аритмия"), Дарья Жовнер ("Теснота").
В номинации лучшие актеры второго плана представлены Сергей Гармаш ("Холодное танго"), Владимир Ильин ("Время первых"), Максим Лагашкин и Валентина Теличкина ("Большой"), Алиса Фрейндлих за два фильма — "Большой" и "Карп отмороженный".
"Лауреатом в почетной номинации "Честь и достоинство" имени Эльдара Рязанова стал народный артист СССР Владимир Этуш ("Кавказская пленница"), отметивший в прошлом году свое 95-летие", — сообщила пресс-служба.
Премия "Ника" была учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Основатель и художественный руководитель премии — режиссер Юлий Гусман, с 2013 года президентом премии является режиссер Андрей Кончаловский.
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