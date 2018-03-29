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Трейлер второго сезона антиутопии «Рассказ служанки» появился в Сети
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Трейлер второго сезона антиутопии «Рассказ служанки» появился в Сети 

360tv.ru 2 часа назад
В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки», который вошел в список лучших сериалов 2017 года. Ролик опубликован на YouTube.
Первые серии ленты вышли весной 2017 года и начали стремительно набирать обороты в сервисе Hulu. Первый сезон номинировался на восемь премий «Эмми» и взял шесть телевизионных «Оскаров» в разделах: лучшая драма, лучший драматический сценарий и лучшая ведущая и второплановая актрисы драматического сериала.
Премьера первого сезона состоялась 27 апреля, а уже 3 мая разработчики объявили о продолжении шоу. Второй сезон будет включать в себя 13 эпизодов. Первые два появятся уже 25 апреля.
Судя по видео, сюжет будет еще мрачнее.
Накануне стало известно, что корпорация Amazon собирается снять конкурента «Игры престолов». На воплощение задумки авторы готовы потратить миллиард долларов. Речь идет об адаптации книжной трилогии «Задача трех тел» (The  Three-Body
Problem) от китайского
писателя-фантаста
Лю Цысиня.
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