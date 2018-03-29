Трейлер второго сезона антиутопии «Рассказ служанки» появился в Сети

В Сети появился трейлер второго сезона сериала «Рассказ служанки», который вошел в список лучших сериалов 2017 года. Ролик опубликован на YouTube.

Первые серии ленты вышли весной 2017 года и начали стремительно набирать обороты в сервисе Hulu. Первый сезон номинировался на восемь премий «Эмми» и взял шесть телевизионных «Оскаров» в разделах: лучшая драма, лучший драматический сценарий и лучшая ведущая и второплановая актрисы драматического сериала.

Премьера первого сезона состоялась 27 апреля, а уже 3 мая разработчики объявили о продолжении шоу. Второй сезон будет включать в себя 13 эпизодов. Первые два появятся уже 25 апреля.

Судя по видео, сюжет будет еще мрачнее.

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