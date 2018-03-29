Что актуального увидел воронежский режиссёр в непопулярной для театров пьесе Горького 

В театре драмы имени Кольцова очередная премьера — спектакль «Куда летишь, кукушечка?».
В театре драмы имени Кольцова очередная премьера, спектакль «Куда летишь, кукушечка?» по пьесе Горького «Старик». Этой постановкой театр отмечает 150-летие со дня рождения известного писателя. «Поговорим. Послушаем». Новый проект театра, начавшийся в прошлом сезоне, даёт возможность режиссёрам выйти на диалог со зрителем. А зрителям — получить информацию «из первых уст», что-то выяснить для себя или, наоборот, поделиться своими мыслями. На этот раз зрителей ждала встреча с Александром Сидоренко, постановщиком спектакля «Куда летишь, кукушечка…» по пьесе М. Горького «Старик». Режиссёр предложил поговорить о писателе — глубоком, трагичном, современном. А потом был прогон нового спектакля. Эта пьеса Горького мало известна зрителю. Её почти не ставили в театре. Но режиссёр увидел в ней во многом нашу современную жизнь, современную ситуацию, современные параллели. И, не важно, что в ней несколько иной чисто внешний антураж — суть та же самая. — Горького иногда сравнивают с Джеком Лондоном. Наша история, если почитать, пострашнее, чем на Диком Западе. Мы не собираемся зрителя пугать, предостеречь, наверное, — пояснил режиссёр Александр Сидоренко. По мнению режиссёра, по напряжённости действия, нетривиальности фабулы и непредсказуемости финала эта история может вполне соперничать с остросюжетным детективом. Но, в отличие от жанра, где всё чуть-чуть понарошку, здесь разворачивается настоящая человеческая драма. Зловещие тени из прошлого настигают героя в момент, когда всё в его жизни начинает налаживаться и счастье кажется таким близким. — Просто как ушат воды был. Само развитие. Очень динамичная пьеса для русской драматургии того времени весьма редкая история. Недаром её сравнивают с американским вестерном. Американцы очень любят эту пьесу, — рассказал артист театра драмы имени Кольцова Роман Слатвинский. В спектакле заняты актёры разных поколений — от опытных Валерия Потанина, Валерия Бухтоярова и Валерия Блинова — до совсем молодых. Авторы надеются, что пьеса, написанная 100 с лишним лет назад, поднимет зрительский интерес к творчеству Горького, жизнь которого была бурной, противоречивой и интересной, как сериал. Ольга Зубкова, Евгений Лютов