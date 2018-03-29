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Фильм «Огонь» студии Михалкова возглавил список проектов, претендующих на господдержку
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Фильм «Огонь» студии Михалкова возглавил список проектов, претендующих на господдержку 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Список проектов лидеров отечественного кинопроизводства, прошедших экспертизу и рекомендуемых для рассмотрения попечительским советом Фонда кино в 2018 году, возглавил будущий фильм-катастрофа «Огонь». Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе Фонда.
"16 марта 2018 года состоялась очная защита проектов кинокомпаний — лидеров отечественного кинопроизводства, — отметили в пресс-службе. — По результатам голосования экспертного совета для дальнейшего рассмотрения попечительским советом Фонда кино был сформирован рейтинг кинопроектов". Окончательное решение о финансировании принимается попечительским советом Фонда кино.
Список возглавил будущий фильм «Огонь», который создается на «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова». Картину про подвиг пожарных, которые спасают небольшую деревню от последствий стихии, снимет Алексей Нужный, он также стал автором сценария.
На втором месте — «Союз Спасения» Андрея Кравчука про первую декабристскую организацию, на третьем — «Притяжение-2» Федора Бондарчука. Также в список вошла будущая картина Бондарчука про Федора Конюхова «Повелитель ветра», «Конек-Горбунок» продюсера Сергея Сельянова, комедия «Ошибка 102» Жоры Крыжовникова про робота для аудитории «18 плюс».
Кроме того, в список попали «Елки-7», фильм про потусторонние силы «Девятая», продолжения мульфильмов про трех богатырей. Всего в списке 20 проектов. Получат ли он господдержку — станет известно в начале апреля на заседании Попечительского совета Фонда.
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