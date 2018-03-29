Фильм-катастрофу «Огонь» студия Никиты Михалкова будет снимать в лесах Карелии 

Знаменитые леса Карелии станут местом съемок новой кинокартины студии Никиты Михалкова «ТриТэ», выход в прокат которой планируется на 2020 год. Фильм-катастрофа будет называться «Огонь», сообщает ИА «КарелНовости».
Сценарий написали Николай Куликов и Константин Майер, первый выступает и в роли режиссера-постановщика. Центральными персонажами станут пожарные лесоохраны, а их главным врагом — жестокая огненная стихия. На главные роли рассматриваются Владимир Машков, Андрей Смоляков, Александра Бортич, Кузьма Сапрыкин и Роман Курицын.