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Фильм-катастрофу «Огонь» студия Никиты Михалкова будет снимать в лесах Карелии
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Фильм-катастрофу «Огонь» студия Никиты Михалкова будет снимать в лесах Карелии 

Интересант 1 час назад
Знаменитые леса Карелии станут местом съемок новой кинокартины студии Никиты Михалкова «ТриТэ», выход в прокат которой планируется на 2020 год. Фильм-катастрофа будет называться «Огонь», сообщает ИА «КарелНовости».
Сценарий написали Николай Куликов и Константин Майер, первый выступает и в роли режиссера-постановщика. Центральными персонажами станут пожарные лесоохраны, а их главным врагом — жестокая огненная стихия. На главные роли рассматриваются Владимир Машков, Андрей Смоляков, Александра Бортич, Кузьма Сапрыкин и Роман Курицын.
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