Фильм-катастрофу «Огонь» студия Никиты Михалкова будет снимать в лесах Карелии 

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Ушел из жизни знаменитый актер и исполнитель песен Олег Анофриев

Правительство России направило пострадавшим при пожаре в кемеровской «Зимней вишне» 76 миллионов рублей

В Мариинском театре сегодня прозвучит Реквием Верди в память о погибших в Кемерово