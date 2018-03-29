А ты знал, что брат Кейт Хадсон — тоже актер? Причем известный и очень симпатичный!

Кейт Хадсон (38) по-настоящему творческая семья! Мама актрисы Голди Хоун (71) секс-символ 80-х, звезда таких фильмов как «Цветок кактуса» (кстати, Голди получила «Оскар» за лучшую женскую роль) и «Смерть ей к лицу». Отчим Курт Рассел (66) — актёр, сценарист и продюсер. Ты знаешь его по ролям в фильмах «Нечто», «Побег из Нью-Йорка», «Доказательство смерти» и «Омерзительная восьмёрка». Младший брат Уайатт Рассел (31) дебютировал на большом экране в 1996 году в фильме «Побег из Лос-Анджелеса» и сыграл уже более десятка ролей в кино и сериалах.

все слайды

А еще у Кейт есть старший брат Оливер Хадсон (41), который тоже много лет штурмует Голливуд. Вчера в своем Instagram Кейт Хадсон выложила трейлер нового ситкома Splitting Up Together («Вместе после развода») с участием Оливера. Который, кстати, не только талантливый актер, но еще и симпатичный. Его даже журнал People внес в список 50-ти самых красивых людей мира.

Tonight’s the night! So excited! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 My bro @theoliverhudson and @msjennafischer show premieres on ABC tonight 9:30/8:30c @splittinguptogether #ProudSis #TuneIn

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

27 Мар 2018 в 3:27 PDT Кстати, фильмография актера насчитывает более трех десятков фильмов. Популярность ему принесла роль в ситкоме «Правила совместной жизни», где он снимался семь сезонов.

К несчастью для поклонниц, сердце актера уже занято. В 2006 году Хадсон женился на актрисе Эринн Бартлетт (45). Пара воспитывает троих детей — мальчиков Уайлдера (10) и Боди (8) и дочку Рио (4).

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/a-ty-znal-chto-brat-kejt-hadson-tozhe-akter-prichem-izvestnyj-i-ochen-simpatichnyj/