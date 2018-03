все слайды

А еще у Кейт есть старший брат Оливер Хадсон (41), который тоже много лет штурмует Голливуд. Вчера в своем Instagram Кейт Хадсон выложила трейлер нового ситкома Splitting Up Together («Вместе после развода») с участием Оливера. Который, кстати, не только талантливый актер, но еще и симпатичный. Его даже журнал People внес в список 50-ти самых красивых людей мира.

Tonight’s the night! So excited! 💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃 My bro @theoliverhudson and @msjennafischer show premieres on ABC tonight 9:30/8:30c @splittinguptogether #ProudSis #TuneIn