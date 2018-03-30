10 главных ​кинопремьер апреля, которые нельзя пропустить

Любите заранее планировать походы в кино? Мы подготовили для вас перечень десяти самых громких апрельских премьер. Хорошие новости: в апреле будет Гоголь и большие обезьяны в компании Дуэйна Джонсона. А еще мы сыграем в танчики и полюбуемся на красотку Шарлиз Терон в комедийном боевике.

«Гоголь. Вий» (2018)

Синопсис фильма:

«Гоголь. Вий» — вторая часть многосерийного мистического фильма об одном из самых загадочных писателей — Николае Васильевиче Гоголе. В новом эпизоде Гоголь продолжает свои попытки разобраться в тайнах села Диканька, заложником которого он оказался волею судьбы. Мучимый жуткими видениями и предчувствием приближающегося зла, он хочет остановить жестокого убийцу — всадника, жертвами которого стали уже 11 девушек. А следующей должна быть возлюбленная Гоголя — Лиза. И есть только один способ защитить ее — запереться в церкви с ведьмой Ульяной и не дать ей призвать Вия.

Интересные факты:

«Гоголь. Вий» стал второй серией трилогии про Гоголя, показанной в кинотеатрах. После нее в прокат выйдет заключительная серия «Гоголь. Страшная месть».

Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда».

Фильм покажут на канале «ТВ-3». И это первый случай в российской практике, когда сериал предварительно выходит в кинотеатрах.

Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области.

В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но и легенды о его личности, которые родились еще при жизни писателя.

Светлана Лобода впервые в карьере приняла участие в записи саундтрека. Ее сингл «Лети» стал заглавной песней новой части трилогии о Николае Гоголе.

«Жажда смерти» (2018) / Death Wish

Синопсис фильма:

До того как преступники убили его жену и изнасиловали дочь, он был порядочным и заботливыми семьянином. Однако эти события полностью переворачивают жизнь главного героя. Желая отомстить обидчикам, он не остановится ни перед чем…

Интересные факты:

Фильм является ремейком одноименной картины 1974 года.

Изначально в фильме должен был играть Сильвестр Сталлоне , но он выбыл из проекта.

В фильме «Жажда смерти» 1974 года героя Брюса Уиллиса играл Чарльз Бронсон

Синопсис фильма:

Кинорассказ об одной из самых загадочных личностей в мировой истории. Бросив вызов предрассудкам своего времени, Мария (Руни Мара) оставляет близких и присоединяется к группе единомышленников, лидером которых является Иисус из Назарета (Хоакин Феникс). Здесь она найдет свое место и окажется на судьбоносной дороге в Иерусалим.

«Тренер» (2018)

Синопсис фильма:

Футболист национальной сборной Юрий Столешников в ответственный момент не забивает пенальти. После досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды. Именно с этим клубом Столешникову предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя.

Интересные факты:

«Тренер» — это режиссерский дебют актера Данилы Козловского.

Данила Козловский не только выступил в качестве режиссера фильма, но также написал сценарий, стал продюсером и сыграл главную роль.

Консультантом проекта «Тренер» выступил Леонид Слуцкий, главный тренер России по футболу.

Производственный бюджет фильма составляет 390 млн рублей.

«Опасный бизнес» (2018) / Gringo

Синопсис фильма:

Дерзкая длинноногая блондинка — она идеально подходит для опасного бизнеса. Однажды одному из ее подчиненных становится известна уникальная формула, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании. Лучше этому умнику не рассчитывать на помощь своей эффектной начальницы, ведь для корпорации он предпочтительнее мертвый, чем живой…

Интересные факты:

Шарлиз Терон и Аманда Сейфрид ранее играли вместе в фильме «Миллион способов потерять голову» (2014).

«Рэмпейдж» (2018) / Rampage

Синопсис фильма:

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом — гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники.

Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя, чтобы не только предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Интересные факты:

Режиссер Брэд Пейтон и актер Дуэйн Джонсон уже в третий раз сотрудничают вместе. До фильма «Рэмпейдж» они также работали на съемках фильмов «Разлом Сан-Андреас» и «Путешествие 2: Таинственный остров».

Дуэйн Джонсон второй раз играет в фильме, снятом по мотивам видеоигры. Первым был Doom 2005 года.

В основе сюжета картины «Рэмпейдж» лежит одноименная игра.

По словам создателей фильма, «Рэмпейдж» будет похож по духу на «Охотников за привидениями» и «День независимости».

«Тихое место» (2018) / A Quiet Place

Синопсис фильма:

История одной семьи, которая проживает на небольшой уединенной ферме в далекой американской глубинке. У главных героев есть двое детей. Казалось бы, жизнь этих людей совершенно не отличается от жизни других таких семей. Но главные герои живут в доме, который наполнен ужасными монстрами, реагирующими на любой звук.

Герои разучили целый комплекс специальных жестов, которые помогают им общаться друг с другом, не издавая не единого звука. Кроме того, каждый из членов семьи должен очень тихо передвигаться по всей территории дома, чтобы опасные существа не заметили их. Однако дом, где живут маленькие дети, не может быть самым тихим местом на земле…

Интересные факты:

Джон Красински не только сыграл главную роль, но и стал режиссером фильма.

Сценарий, написанный Скоттом Беком и Брайаном Вудсом для Paramount, был передан Красински. Когда его жена Эмили Блант прочла сценарий, она тоже захотела сыграть главную роль.

Как и в фильме, в реальной жизни Джон Красински и Эмили Блант состоят в браке.

Это первый фильм, где Джон Красински играет вместе с женой, до этого они оба участвовали в фильме «Маппеты» (2011), но там у него не было сцен с Эмили Блант.

Это второй фильм Милли Симмондс и ее первая работа в жанре ужасов.

Милли Симмондс на самом деле глухая с младенчества.

Сценарий фильма вошел в десятку лучших сценариев 2017 года по версии Tracking Board.

«Смешарики. Дежавю» (2018)

Синопсис:

В третьей части «Смешариков» главным персонажем станет уже знакомый всем кролик Крош. Он решает устроить незабываемый праздник своему другу Копатычу, для чего обращается в агентство «Дежавю». Однако все идет не по плану. Друзья неправильно выполняют поставленные условия и начинают путешествие по разным временным эпохам, в которых им предстоит встретиться с разными версиями друг друга.

Интересные факты:

Это будет уже третий полнометражный фильм про смешариков, режиссер которого — Денис Чернов.

В мультфильме появятся дополнительные персонажи, которых не было в оригинальном сериале.

Первые два фильма назывались «Смешарики. Начало» (2011) и «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (2016).

«Танки» (2018)

Синопсис фильма:

Фильм расскажет о секретном пробеге в 1940 году на прототипах танка Т-34 конструктора Михаила Кошкина к Сталину в Москву для утверждения опытных образцов и запуска в серию новой боевой машины, на которой впоследствии мир был спасен от фашистских захватчиков.

Интересные факты:

Изначально фильм назывался «Увидеть Сталина», однако позже название решили сменить, так как картина рассказывает совсем не о нем.

Работа над фильмом проходила летом и осенью 2017 года на территории Подмосковья и в Санкт-Петербурге.

Финальная часть фильма снималась на Красной площади.

Синопсис фильма:

Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari . Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянницей Даниэля. Девушке досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.

Интересные факты:

Между четвертой и пятой частями фильма прошло 11 лет.

Студия EuropaCorp объявила о планах на фильм еще в сентябре 2016 года.

Давайте вместе выберем самый популярный фильм апреля.

Какой фильм (фильмы) вы собираетесь посмотреть?

Гоголь. Вий Жажда смерти

Мария Магдалина

Тренер

Опасный бизнес

Рэмпейдж

Тихое место

Смешарики. Дежавю

Танки

Такси 5 Никакой из вышеперечисленных

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