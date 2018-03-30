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Московские центры госуслуг выдали тысячу паспортов болельщиков ЧМ-2018
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Московские центры госуслуг выдали тысячу паспортов болельщиков ЧМ-2018 

RT на русском 26 минут назад
Фото: MosDay.ru
Московские центры госуслуг к настоящему времени выдали тысячу паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24. «По сообщениям Минкомсвязи России, во всём мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщиков. А центры госуслуг Москвы выдали зрителям грядущего чемпионата мира по футболу уже 1 тыс. паспортов», — рассказали в пресс-службе столичных центров «Мои документы».
Документы выдаются в четырёх московских центрах госуслуг — в районах Замоскворечье, Беговой и поселении Московский, а также во флагманском офисе Центрального административного округа.
Ранее сообщалось, что Русский дом выдал первый в Германии паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу.
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала НСН, когда будет получена реальная картина продаж туров на ЧМ-2018.
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