Московские центры госуслуг выдали тысячу паспортов болельщиков ЧМ-2018

Московские центры госуслуг к настоящему времени выдали тысячу паспортов болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает m24. «По сообщениям Минкомсвязи России, во всём мире заказано уже 430 тыс. паспортов болельщиков. А центры госуслуг Москвы выдали зрителям грядущего чемпионата мира по футболу уже 1 тыс. паспортов», — рассказали в пресс-службе столичных центров «Мои документы».

Документы выдаются в четырёх московских центрах госуслуг — в районах Замоскворечье, Беговой и поселении Московский, а также во флагманском офисе Центрального административного округа.

Ранее сообщалось, что Русский дом выдал первый в Германии паспорт болельщика ЧМ-2018 по футболу.