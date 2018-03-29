В киносети «Московское кино» подготовят показы фильмов к ЧМ-2018

«Московское кино» покажет фильмы о футболе в преддверии чепионата мира. «Мы планируем к ЧМ-2018 подготовить кинопрограмму о футболе. Она будет обширная, чуть позже мы о ней сообщим», — пояснила генеральный директор сети Светлана Максимченко.

"Московское кино" является оператором ежегодного конкурса на Приз Мэра «За создание образа Москвы в киноискусстве». Приз вручается режиссерам и продюсерам фильмов, в которых создан образ современной столицы, где Москва является значимой частью сюжета или одним из героев.