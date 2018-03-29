Фонд кино опубликовал рейтинг фильмов от кинокомпаний-лидеров, претендующих на финансирование в 2018 г.

В рейтинг российских фильмов от кинокомпаний-лидеров, которые претендуют на поддержку Фонда кино, вошли 20 картин. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«По результатам голосования экспертного совета для дальнейшего рассмотрения попечительским советом Фонда кино был сформирован рейтинг кинопроектов. Окончательное решение о финансировании принимается попечительским советом Фонда кино», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в топ-10 рейтинга вошли проекты: «Огонь» (ООО «Студия „ТРИТЭ“ Никиты Михалкова »), «Союз Спасения» (ЗАО «Дирекция кино»), «Притяжение-2» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Повелитель ветра» (ООО «Арт Пикчерс Студия»), «Конек-Горбунок» (ООО «Кинокомпания „СТВ“), „Ошибка 102“ (ООО „Нон-Стоп Продакшн“), „Елки 7“ (ООО „ТаББаК“), „Девятая“ (ООО „Нон-Стоп Продакшн“), „Три Богатыря и наследница престола“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), Конь Юлий и большие скачки (ООО „Кинокомпания „СТВ“).

Также добавляется, что во второй десятке оказались картины „Мастер и Маргарита“ (ООО „Продюсерская фирма Игоря Толстунова“), „Момент истины“ (ЗАО „Дирекция кино“), „Урфин Джюс 2“ (ООО „Кинокомпания „СТВ“), „Профиль“ (ООО „ТаББаК“), „Дикая дивизия“ (ООО „Централ Партнершип“), „Стрельцов“ (ООО „Творческо-производственное объединение „РОК“), „Миллиард“ (ООО „Централ Партнершип“), „Тобол (АО „ВБД Груп“), „Декабрь“ (АО „ВБД Груп“) и „Потерянный и возвращенный мир“ (ООО „ТаББаК“).

Очная защита проектов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства прошла 16 марта 2018 г.